£Ó£ô£ò£á£ù¡¡£Ë£é£ä£ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¹üÀÞ¤·¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÔ»²²Ã
¡¡´Ú¹ñ¤Î£¸¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£ô£ò£á£ù¡¡£Ë£é£ä£ó¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¡×¤¬£±£¶Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£´¡Ë¤¬¹üÀÞ¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Î£Ê£Ù£Ð¡¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£±£µÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë½ªÎ»¸å¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¾è¼Ö¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡££±£´Æü¤«¤é£±£¶Æü¤Þ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£Ó£ô£ò£á£ù¡¡£Ë£é£ä£ó¡¡£µ£ô£è¡¡£Æ£Á£Î£Í£Å£Å£Ô£É£Î£Ç¡¡£Ó£Ë£Ú¡¡£µ¡Ç£Ã£Ì£Ï£Ã£Ë¡×¤Î³«ºÅÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°½ªÎ»¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¾è¼Ö¤·¤¿¼ÖÎ¾¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÃó¼Ö¾ì¤«¤é¥á¥¤¥ó¥í¥Ó¡¼Êý¸þ¤Ë½ù¹Ô¤¹¤ëÅÓÃæ¡¢¸å¤í¤«¤é½ù¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤È¼ÖÎ¾º¸Â¦¸åÊýÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¼«ÂÎ¤Ï·ÚÈù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÎ½Å¤¬ÏÓ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¼ÖÆâ¤ÎÉª³Ý¤±¤È¾×ÆÍ¤·¹ü¤òÀÞ¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾õÂÖ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿×Â®¤ËÉÂ±¡¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÀºÌ©¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ð²á¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£±£¶Æü¤ÎÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ø¤Ç¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·ò¹¯¤È²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÍÎ¸¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ù±ç¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÀ¸¡¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ò¤µ¤é¤ËÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£