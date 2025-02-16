º´Æ£¹°Æ»¡¢ÀÔ¿ñ¹¼ºÉÈ¯¾É¸å¤Ë½é¤ÎÈô¹Ôµ¡°ÜÆ°¡Ö¾¯¤·¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¡×·§ËÜ¤Ç£³¥¥í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Þ¥é¥½¥ó½ÐÁö
24Ç¯6·î¤ËÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥Èº´Æ£¹°Æ»¡Ê56¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥á¡¼¥Ð¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£·§ËÜ¾ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
24Ç¯6·î2Æü¡¢¸¦½¤²ñ¤Ë¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡Æâ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢²¼È¾¿È¤Þ¤Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï·§ÌÚ¾ë¥Þ¥é¥½¥ó¡¡ÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈô¹Ôµ¡°ÜÆ°¡¡¾¯¤·¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë°¤ÁÉ·§ËÜ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¡ª¡×¤ÈÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÈô¹Ôµ¡°ÜÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¶õ¹Á½Ð¸ý¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿º´Æ£¹°Æ»¡×¤È¶õ¹ÁÆâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«¿È¤ÎÂç¤¤Ê¹¹ð¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÍý¤»¤º¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊâ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¯Ìµ»ö´°Áö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£