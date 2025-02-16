2·î24Æü¥ªー¥×¥ó¤Î¹áÀî¸©Î©¥¢¥êー¥Ê¡Ö¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¡×¤ò¸©Ì±¤¬»ë»¡¡¡¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾»Ô
¡¡¹áÀî¸©Î©¥¢¥êー¥Ê¡Ö¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¡×¤¬2·î24Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¸©Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÍ÷²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¹áÀî¸©Ì±¤È¼þÊÕ½»¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤ÆÌó960¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡8ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆºÇÂç¤Ç1Ëü¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥ó¥¢¥êー¥Ê¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿½Ä4¡¥5¥áー¥È¥ë¡¢²£8¥áー¥È¥ë¤ÎÂç·¿£Ì£Å£Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â½é¤á¤Æ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¹¡£
(ÆâÍ÷¤·¤¿¿Í)
¡ÖÆâÁõ¤È¤«¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¡¡ØÂÎ°é´Û¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¡¿§¤À¤Ê¤ÈºÇ½é¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
(ÆâÍ÷¤·¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÃæ¤¬¥³¥ó¥¯¥êー¥È»Å¾å¤²¤Ç¡¡ÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¡¸½ÂåÉ÷¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²°Æâ¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¥Ö¥¢¥êー¥Ê¤äÉðÆ»»ÜÀß¤â¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤Ï2·î24Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£