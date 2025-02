東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が誕生しました。

そんな「ファンタジースプリングス」でも人気の「ラプンツェル」が描く「今までで最高の日」デザインのスーベニアカップ付きデザートを紹介していきます。

東京ディズニーシー『塔の上のラプンツェル』バニラムース&アップル・ソーダゼリー、スーベニアカップ付き

価格:1,200円(単品550円)

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

販売期間:2025年1月14日〜

販売店舗:

東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「カフェ・ポルトフィーノ」

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「スナグリーダックリング」など

今回紹介するのは、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』モチーフのスーベニアカップ付きデザート。

スーベニアカップには、「今までで最高の日」をテーマに、「ラプンツェル」が描く素敵なアートがデザインされています。

ディズニープリンセス「ラプンツェル」が得意の絵を描いている様子をデザイン。

明るい太陽や小鳥たち、蝶々や木々を希望たっぷりに描く様子は“Best Day Ever”そのもの!

使うたびに明るい気持ちになれそうなスーベニアカップです。

デザートはバニラムース&アップル・ソーダゼリー。

紫・青・白のグラーデーションが美しいデザートで、爽やかな味わいが楽しめます。

トッピングされたチョコレートは花びらのよう!

「今までで最高の日」をモチーフにした『塔の上のラプンツェル』デザイン!

東京ディズニーシー「バニラムース&アップル・ソーダゼリー、スーベニアカップ付き」の紹介でした。

