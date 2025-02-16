¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¡¡Ö²¤½£·³¡×¤ÎÁÏÀß¤òÁÊ¤¨¤ë
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·³¡×¤òÁÏÀß¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î·³Ââ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·³¤¬É¬Í×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ç±éÀâ¤·¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·³¡×¤ÎÁÏÀß¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·³¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤¢¤êÊý¤äNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î·³Ââ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·³¤¬É¬Í×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ç±éÀâ¤·¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·³¡×¤ÎÁÏÀß¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ·³¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤¢¤êÊý¤äNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£