¡Ú£Á£Å£×¡Û¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬¥Þ¥·¥å¡¼¥ºÂà¤±¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂËÉ±Ò¡¡µÞ½ê¹¶·â¤«¤é¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼°ìÁ®
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¡Ê¹ë½£¡¦¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡Ë¤¬£±£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£·¡Ë¤¬¥Ð¥Ç¥£¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¡Ê£³£¶¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¤ÆËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¹ë½£½Ð¿È¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥«¥À¤Ï°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡£°®¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤Î´ãÁ°¤ÇÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¡£
¡¡Ãæ»Ø¼°¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¥Ý¡¼¥º¤ÎÄ¾¸å¤ËÃæ»Ø¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¥ª¥«¥À¤Ï¡¢£ç£ï¡¡£²¡¡£ó£ì£å£å£ð¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¥«¡¼¥Ö¥¹¥È¥ó¥×¤ò¤«¤ï¤·¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤òÈ¯¼Í¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤ò¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤ÎÅÜÅó¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥Ö¥¹¥È¥ó¥×¤«¤éÊÑ·¿¥¹¥é¥à¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥í¡¼¥×¤ËÂ¤ò¤«¤±¤Æ²¿¤È¤«£³¥«¥¦¥ó¥È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤ËÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ï¥Þ¡¼¤È¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤¿¥ª¥«¥À¤ÏÂ´ØÀáµ»¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î»à³Ñ¤ò¤Ä¤¤¤¿µÞ½ê¹¶·â¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
àÅ¨ÃÏá¤Ç¤â¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò´Ó¤¤¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¥ª¥«¥À¤Ï¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤È¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Áþ¤é¤·¤¤¤Þ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£