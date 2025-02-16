¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£²±ºÅÄ½ÓÊå¤¬´°àú¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤Ç¼ÂÀï½é°ÂÂÇ¡¡½éÅðÎÝ¤â·è¤á¤¿¡ª£²¡¢£³·³¹ÈÇòÀï
¢¡£²¡¢£³·³¹ÈÇòÀï¡¡¹ÈÁÈ¡½ÇòÁÈ¡Ê£±£¶Æü¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê¶å»ºÂç¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£²¡¢£³·³¤Î¹ÈÇòÀï¤ÇÇòÁÈ¤Î¡Ö£·ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²²ó£²»à¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿£±ÂÇÀÊÌÜ¡¢¹ÈÁÈÀèÈ¯¤ÎµÆÃÏ¤«¤é¡¢£±¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î£³µåÌÜ¤Ç»°ÎÝÀþºÝ¤Ø¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢¼ÂÀï½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¡¦ºäËÜÃ£¤Î½éµå¤Ë¤ÏÆóÅð¤ò·è¤á¤Æ¼ÂÀï½éÅðÎÝ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£µ£°¥á¡¼¥È¥ë£µ¡¦£¸ÉÃ¤Î½ÓÂ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡½é¼ÂÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï£¶²ó¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢ÃæÈô¡¢±¦Èô¤È£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£