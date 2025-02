¤æ¤ë¡Á¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¡Ö¥à¥¸¡¼¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤¬Ä¶Ìþ¤·¡ªÍ«Ýµ¤Ê±«¤ÎÆü¤Ï¡Öbecause¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü»±¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤½

レイングッズを手掛けるレディースブランド「 because(ビコーズ) 」から、韓国で大人気のイラストレーションブランド「MUZIK TIGER(ムジークタイガー)」との初のコラボアイテムが登場。キャラクターたちに癒される、ビニール傘と晴雨兼用の折りたたみ傘がラインナップします。現在、because楽天公式オンラインストアにて販売中。2月下旬からは全国のロフトでも発売予定(※)なので、気になる方はぜひチェックしてみて。

※一部店舗では取り扱いのない場合ありかわいくて癒されると人気の「MUZIK TIGER」「MUZIK TIGER(ムジークタイガー)」は、韓国で誕生したイラストレーションブランド。企業勤めをしていたデザイナー夫婦が「会社を辞め、無職になって自由な人生を送りたい」と、韓国で昔から“幸運を運んでくれる守り神”と信じられている『トラ』をモチーフに、「無職のトラ」という意味をもつイラストブランドが誕生しました。無表情で自由気ままに生きるトラの様子が「かわいくて癒される」と、若者やK-POPアーティストを中心に話題に。また、「韓国カルチャーを広めていくため伝統と現代らしさを融合させる」というブランドコンセプトが、幅広い世代の心を掴み、今や韓国雑貨を代表するブランドの1つになっているといいます。今回のMUZIK TIGERとbecauseの初コラボでは、ビニール傘と晴雨兼用の折りたたみ傘が登場。「雨の日も晴れの日もトフィーたちと楽しい1日を。」という、温かいメッセージが込められたコラボになっているといいます。MUZIK TIGERのメインキャラクターである、トフィー・ティフィー・テフィーがプリントされたキュートなデザインに、思わず癒されちゃいそう!キュートな傘袋がポイントの折りたたみ傘©MUZIKTIGER. All rights reserved.晴雨兼用の折りたたみ傘「完全遮光 ムジークタイガー ミニ オレンジ/アイボリー」(税込3520円)は、茶色いトラの“トフィー”と白いトラの“ティフィー”の耳がついた、専用の傘袋がとってもキュート。UVカット率100%で、完全遮光や遮熱効果も兼ね備えているので機能性抜群。紫外線が強くなる前にゲットしておくとよさそうですね。©MUZIKTIGER. All rights reserved.カラーによって、傘の前後で異なるイラストがあしらわれた、こだわりのデザイン。さらに、傘の内側にもワンポイントでトフィーとティフィーが隠れていて、遊び心満載です。定番のビニール傘もかわいくおしゃれに©MUZIKTIGER. All rights reserved.「クリアアンブレラ/ムジークタイガー サックス/イエロー」(税込2420円)は、軽くて丈夫なグラスファイバー骨が使われた、風に強く壊れにくい構造のビニール傘。ワンプッシュで開くジャンプ機能も付いています。©MUZIKTIGER. All rights reserved.こちらも、カラーごとに傘の前後で異なるイラストがあしらわれていますよ。ベースが爽やかで明るいカラーなので、雨の日のどんよりした気持ちも吹き飛ばしてくれそう。定番のビニール傘も、おしゃれでかわいいデザインだと大切に使いたくなりますね。傘を使う日が待ち遠しくなること間違いなし!©MUZIKTIGER. All rights reserved.憂鬱な雨の日も、日差しの強い晴れの日も、ムジークタイガーとのコラボ傘なら楽しく過ごせちゃいそうな予感。ゆる〜いタッチのキャラクターたちがかわいく、傘を開くたびに癒されます。日本でも人気急上昇中の「ムジークタイガー」のアイテムが手に入るチャンスなので、気になるアイテムはぜひゲットしてみて。「because」楽天公式オンラインストアhttps://www.rakuten.co.jp/参照元:株式会社ビコーズ プレスリリース