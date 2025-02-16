º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤¬¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Î³«ËëÀï¤Ç¡ÈÆ²¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¡¡W¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç·×5ÂÇÅÀ
¡þÊÆÂç³ØÌîµå(¸½ÃÏ15Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Õ¥é¡¼¥È¥ó¡á¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤¬Æ²¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¼ê¡¦²Ö´¬Åì¹â¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¹â¹»ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡£Á°Æü¤Î³«ËëÀï¤¬°Å·¸õ¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¥ê¡¼¥°Àï¤¬³«Ëë¡£¤¤¤¤Ê¤ê1Æü2»î¹ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1»î¹ç¤Ï¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Ç½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÞÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¡¢2°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£¥Á¡¼¥à¤â13-1¤ÇÂç¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2»î¹ç¤â¡Ö3ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Çº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢½é¤ÎÄ¹ÂÇ¤âµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï½é²ó¤Ë°ìµó4ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢6-3¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢2»î¹ç¤Ç·×3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£