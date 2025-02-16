¡ÚÎ¤°òÂçÎÌ¾ÃÈñ¡Û¤Á¤¯¤ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ö°ëÊÕÍÈ¤²¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡È¤ª¤«¤é¡É¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê!?¡ÚÇÀ²ÈÄ¾ÅÁ¡Û
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢°ëÊÕÍÈ¤²¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¤Á¤¯¤ï¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©°Â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤ï¤¿¤·¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÇÀ²È¤«¤é¡¢¤Ä¤Ö¤·¤¿Î¤°ò¤Ë·Ü¤Ò¤Æù¤È¥Áー¥º¡¢¤ª¤«¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍÈ¤²¤ë°ëÊÕÍÈ¤²¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¤°ò¤Çºî¤ë¤À¤±¤Ç¤â°Õ³°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë·ÜÆù¤È¥Áー¥º¤Ã¤Æ¡Ä ¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢½Ü¤ÎÎ¤°ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤è¤Ã¤È¢ö
Æù´¬¤¤Ï¾Æ¤¤¤Æ¤«¤é¡É¼Ñ¤ë¡É¤¬Àµ²ò¡ª¡ÖÆù´¬¤¥´¥Ü¥¦¤Î¤ß¤¾¤ì¼Ñ¡×ºî¤í¤¦¡ªÂçº¬¡Ü¾Æ¤Æù¤Î¥¿¥ì¤Î¶¦±é¢ö¡ÚÇÀ²ÈÄ¾ÅÁ¡Û
Î¤°ò¤Ç¥·¥ó¡¦°ëÊÕÍÈ¤²¢ö¡ÖÎ¤°ò¤ÈÄ»¤Ò¤Æù¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡×
ºàÎÁ¡ÊÉ¶·¿Ìó14¸Ä¡Ë
Î¤°ò¡ÊÃæ¥µ¥¤¥º¡Ë¡Ä6¸Ä
·Ü¤Ò¤Æù¡Ä125g
¤ª¤«¤é¡Ä40g
¥Ô¥¶ÍÑ¥Áー¥º¡Ä50g
±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
¥´¥ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸3
¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¥Þ¥è¥Íー¥º¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤Î¤ê¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç
ºî¤êÊý
1¡¥ÈéÉÕ¤¤ÎÎ¤°ò¤ò¾ø¤·´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¶¯²Ð¤Ç15Ê¬¤Û¤É¾ø¤¹¡£
ÅÓÃæ¡¢¿å¤Î¸º¤ê¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤éÂ¤·¿å¤ò¤·¤Æ¡¢¶õÊ²¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¥¾ø¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÈé¤òÇí¤¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ä¤Ö¤¹¡£
Îä¤á¤Ê¤¤Æâ¤ËÈé¤òÇí¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤·ÉÛ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÇí¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
3¡¥·Ü¤Ò¤Æù¤ò¥´¥ÞÌý¤ÇßÖ¤á¤ë¡£Ì£ÉÕ¤±¤Ë±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¿¶¤ë¡£
4¡¥·Ü¤Ò¤Æù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤«¤é¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤ËßÖ¤á¤ë¡£
¤ª¤«¤é¤ò²Ã¤¨¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Ü¥ê¥åー¥àUP¤·¤Þ¤·¤¿¤è¢ö
5¡¥2¤Î¤Ä¤Ö¤·¤¿Î¤°ò¤Ë¡¢4¤Î¤Ò¤Æù¤È¥Áー¥º¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¤Ä¤Ö¤·¤¿Î¤°ò¤ËÎý¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
6¡¥ÊÒ·ªÊ´¤ò¥Ð¥Ã¥ÈÅù¤ËÇö¤¯Éß¤¡¢5¤ÎÎ¤°ò¤ò¥¹¥×ー¥ó¤Ç°ì¸ýÂç¤Ë¼è¤ê¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÉ¶·¿¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¥µ¥Ã¤ÈÊÒ·ªÊ´¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤«¤éÀ®·Á¤¹¤ë¤È¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¾®¤Ö¤ê¤Ëºî¤Ã¤¿¤é¡¢14¸Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤òÆþ¤ì¤Æ170¡î¤¯¤é¤¤¤ËÇ®¤·¡¢6¤ÎÎ¤°ò¤ò¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍÈ¤²¤ë¡£
¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÚÈ¤¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
8¡¥¤·¤ç¤¦¤æ¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¥½ー¥¹¤òºî¤ê¡¢¤Î¤ê¤ò´¬¤¤¤Æ´°À®¡£
¤Î¤ê¤ò´¬¤¯¤È¤¤Ï¡¢¤Î¤ê¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¿å¤ò¾¯¤·ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎ±¤á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÊÒ·ªÊ´¤Î°á¤òÉÕ¤±¤ÆÍÈ¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¼ê¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Î¤°ò¤È¥Áー¥º¤Î¥À¥Ö¥ë¤ÎÇ´¤ê¤Ç¥Í¥Ð¤È¤í～♡
¤¯¤¥～¡Ä¤³¤ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤!!
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥è¡õ¤·¤ç¤¦¤æ¥½ー¥¹¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ～¤¹¡£
¥Ñ¥¯¤Ã¡¢¤ó～♡¤ª¤¤¤·¤¤～¡ªÎ¤°ò¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê´ÅÌ£¤Î¤¢¤ë±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¤Ò¤Æù¤Î»ÝÌ£¤È¥Áー¥º¤Î±öÌ£¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢ÈþÌ£¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹～¡£
ºÇ¸å¤Ë´¬¤¤¤¿¤Î¤ê¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¥Þ¥è¡õ¤·¤ç¤¦¤æ¥½ー¥¹¤ÈÈ´·²¤ÎÁêÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤Ý¤êÏÂÉ÷Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¼ò¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¢ö
ºî¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÎ¤°ò¤ÈÄ»¤Ò¤Æù¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡×¤Ï¡Ö¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡×¤È¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤¹¡£Î¤°ò¤Ã¤Æ¼ÑÊª¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤Ö¤·¤ÆÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÑÊª¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
ºÇ½é¤Ï¥¿¥Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤«¤é¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤µÁý¤·¤Ë¸«»öÀ®¸ù¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¥Ý¥¤¥Ý¥¤¸ý¤Ë±¿¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢14¸Ä¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡ÖÎ¤°ò¤ÈÄ»¤Ò¤Æù¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡×¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡úº£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©JAÅìÀ¾¤·¤é¤«¤ï À¾Éô»ÙÉô¡ÖÃÏ¸µ»º±þ±ç¡ª¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡×¤«¤é¤ÎÄó¶¡¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://touzai7.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/fefc58e62d96ff205a2a75b8c3dc3b59a2024aa6.pdf
Æù´¬¤¤Ï¾Æ¤¤¤Æ¤«¤é¡É¼Ñ¤ë¡É¤¬Àµ²ò¡ª¡ÖÆù´¬¤¥´¥Ü¥¦¤Î¤ß¤¾¤ì¼Ñ¡×ºî¤í¤¦¡ªÂçº¬¡Ü¾Æ¤Æù¤Î¥¿¥ì¤Î¶¦±é¢ö¡ÚÇÀ²ÈÄ¾ÅÁ¡Û
Î¤°ò¤Ç¥·¥ó¡¦°ëÊÕÍÈ¤²¢ö¡ÖÎ¤°ò¤ÈÄ»¤Ò¤Æù¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡×
ºàÎÁ¡ÊÉ¶·¿Ìó14¸Ä¡Ë
Î¤°ò¡ÊÃæ¥µ¥¤¥º¡Ë¡Ä6¸Ä
·Ü¤Ò¤Æù¡Ä125g
¤ª¤«¤é¡Ä40g
¥Ô¥¶ÍÑ¥Áー¥º¡Ä50g
±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
¥´¥ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸3
¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¥Þ¥è¥Íー¥º¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤Î¤ê¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç
ºî¤êÊý
1¡¥ÈéÉÕ¤¤ÎÎ¤°ò¤ò¾ø¤·´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¶¯²Ð¤Ç15Ê¬¤Û¤É¾ø¤¹¡£
ÅÓÃæ¡¢¿å¤Î¸º¤ê¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤éÂ¤·¿å¤ò¤·¤Æ¡¢¶õÊ²¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¥¾ø¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÈé¤òÇí¤¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ä¤Ö¤¹¡£
Îä¤á¤Ê¤¤Æâ¤ËÈé¤òÇí¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤·ÉÛ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÇí¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
3¡¥·Ü¤Ò¤Æù¤ò¥´¥ÞÌý¤ÇßÖ¤á¤ë¡£Ì£ÉÕ¤±¤Ë±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¿¶¤ë¡£
4¡¥·Ü¤Ò¤Æù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤«¤é¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤ËßÖ¤á¤ë¡£
¤ª¤«¤é¤ò²Ã¤¨¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Ü¥ê¥åー¥àUP¤·¤Þ¤·¤¿¤è¢ö
5¡¥2¤Î¤Ä¤Ö¤·¤¿Î¤°ò¤Ë¡¢4¤Î¤Ò¤Æù¤È¥Áー¥º¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¤Ä¤Ö¤·¤¿Î¤°ò¤ËÎý¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
6¡¥ÊÒ·ªÊ´¤ò¥Ð¥Ã¥ÈÅù¤ËÇö¤¯Éß¤¡¢5¤ÎÎ¤°ò¤ò¥¹¥×ー¥ó¤Ç°ì¸ýÂç¤Ë¼è¤ê¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÉ¶·¿¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¥µ¥Ã¤ÈÊÒ·ªÊ´¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤«¤éÀ®·Á¤¹¤ë¤È¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¾®¤Ö¤ê¤Ëºî¤Ã¤¿¤é¡¢14¸Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤òÆþ¤ì¤Æ170¡î¤¯¤é¤¤¤ËÇ®¤·¡¢6¤ÎÎ¤°ò¤ò¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍÈ¤²¤ë¡£
¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÚÈ¤¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
8¡¥¤·¤ç¤¦¤æ¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¥½ー¥¹¤òºî¤ê¡¢¤Î¤ê¤ò´¬¤¤¤Æ´°À®¡£
¤Î¤ê¤ò´¬¤¯¤È¤¤Ï¡¢¤Î¤ê¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¿å¤ò¾¯¤·ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎ±¤á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÊÒ·ªÊ´¤Î°á¤òÉÕ¤±¤ÆÍÈ¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¼ê¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Î¤°ò¤È¥Áー¥º¤Î¥À¥Ö¥ë¤ÎÇ´¤ê¤Ç¥Í¥Ð¤È¤í～♡
¤¯¤¥～¡Ä¤³¤ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤!!
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥è¡õ¤·¤ç¤¦¤æ¥½ー¥¹¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ～¤¹¡£
¥Ñ¥¯¤Ã¡¢¤ó～♡¤ª¤¤¤·¤¤～¡ªÎ¤°ò¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê´ÅÌ£¤Î¤¢¤ë±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¤Ò¤Æù¤Î»ÝÌ£¤È¥Áー¥º¤Î±öÌ£¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢ÈþÌ£¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹～¡£
ºÇ¸å¤Ë´¬¤¤¤¿¤Î¤ê¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¥Þ¥è¡õ¤·¤ç¤¦¤æ¥½ー¥¹¤ÈÈ´·²¤ÎÁêÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤Ý¤êÏÂÉ÷Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¼ò¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¢ö
ºî¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÎ¤°ò¤ÈÄ»¤Ò¤Æù¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡×¤Ï¡Ö¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡×¤È¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤¹¡£Î¤°ò¤Ã¤Æ¼ÑÊª¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤Ö¤·¤ÆÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÑÊª¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
ºÇ½é¤Ï¥¿¥Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤«¤é¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤µÁý¤·¤Ë¸«»öÀ®¸ù¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¥Ý¥¤¥Ý¥¤¸ý¤Ë±¿¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢14¸Ä¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡ÖÎ¤°ò¤ÈÄ»¤Ò¤Æù¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡×¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡úº£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©JAÅìÀ¾¤·¤é¤«¤ï À¾Éô»ÙÉô¡ÖÃÏ¸µ»º±þ±ç¡ª¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡×¤«¤é¤ÎÄó¶¡¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Á¤é¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://touzai7.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/fefc58e62d96ff205a2a75b8c3dc3b59a2024aa6.pdf