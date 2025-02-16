¥¤¥±¥á¥óÎë¼¯±û»Î¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¤Î¤ÓÂÀ»÷¡©¡ÖÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
ÇÐÍ¥Îë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¡¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡×¡Ê3·î7Æü¸ø³«¡£»ûËÜ¹¬Âå´ÆÆÄ¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è44ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º45¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡£³¨¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤¬¡¢¸¸¤ÎÊõÀÐ¤ò½ä¤Ã¤Æ»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£Îë¼¯¤Ï¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤ÎÈþ½Ñ¾¦¿Í¥Ñ¥ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Îë¼¯¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡Ö¤¨¡Á!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÖÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÅÐÃÅ¼Ô°ìÆ²¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥ÍÉ×¤Î¼ÁÌä¡ÖºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿Âç¥Ô¥ó¥Á¡×¤Ë¡Ö¤·¤ç¤Ü¤¤¤Î¤ÇºÇ½é¤Ë¡Ä¡×¤È¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀöÂõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÀöÂõÁå¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Î·Ù¹ð¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»å¤¯¤º¤È¤«¤Û¤³¤ê¤ò¼è¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î·Ù¹ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤½¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢»å¤¯¤º¤ä¤Û¤³¤ê¤Þ¤ß¤ì¤Î¿å¤ÇÏ²¼¤Þ¤Ç¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê50¡Ë¤Ï¡ÖÁ´Á³¤·¤ç¤Ü¤¯¤Ê¤¤¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤À¤è¡¢¤½¤ì¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö²È¤Ë¤¢¤ë¥¿¥ª¥ë¤È¤«¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ËÎ®¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ëþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¡Ö¸ø³«¤è¤ê°ìÂÀè¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜºî¤Ï¾Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁÇÄ¾¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥óÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê50¡Ë»ûËÜ¹¬Âå´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£