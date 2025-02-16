Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÈ¯²þ°Ñ¡¢¥¬¥ó¥Ä¥â¥Ã¥É¸ý´ß¤òÎ¦¾åÊÕ¶·¿ÊªÎ®¥Ï¥Ö¤ËÇ§Äê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Õ¥Õ¥Û¥È2·î16Æü¡ÛÃæ¹ñÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë´ÉÍýÊÛ¸ø¼¼¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Æ±¼«¼£¶è¤Î´ÅÂ¶ÌÓÅÔ¡Ê¥¬¥ó¥Ä¥â¥Ã¥É¡Ë¸ý´ß¤¬¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¡ÊÈ¯²þ°Ñ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¦¾åÊÕ¶¸ý´ß·¿¤Î¹ñ²ÈÊªÎ®¥Ï¥Ö¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ý´ß¤Ï¥Ð¥ä¥ó¥Î¡¼¥ë»Ô¥¦¥é¥ÉÃæ´ú¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥¦¥à¥Ì¥´¥Ó¸©¤ËÎÙÀÜ¡£Ãæ¹ñ¤Î1ÎàÎ¦Ï©¸ý´ß¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢½ÐÆþ·ÐÏ©¤È¤·¤ÆÎ¾¹ñ´ÖºÇÂ¿¤Î²ßÊª¤ò°·¤¦Æ»Ï©¸ý´ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ßÊª¼è°·ÎÌ¤¬2024Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ4ÀéËü¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢ÄÌ´Ø³«»Ï°ÊÍèºÇÂ¿¤Î4071Ëü5900¥È¥ó¤Ë¾å¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥â¥ó¥´¥ë´Ö¤ÎÆ»Ï©¸ý´ß¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Íû±ÀÊ¿¡¢ÃÊ·ÅÎÓ¡Ë