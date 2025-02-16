¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á»á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥»¥ê¥¨AÏ¢È¯¤ÎS¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤Î·èÄêÎÏ¤ò¾Î»¿Ž¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤Áª¼êŽ£
¥ß¥é¥ó¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á»á¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥»¥ê¥¨A2ÀïÏ¢È¯¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½FW¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ï15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè25Àá¥ô¥§¥í¡¼¥ÊÀï¤ËÀèÈ¯¡£75Ê¬¤ËMF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÈFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¤Î¸«»ö¤ÊÏ¢·¸¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ß¥é¥ó¤Ï1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥Ý¥ë¥È¤Î¸µ²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ë¤Ø¡¦¥Ì¡¼¥Î¡¦¥Ô¥ó¥È¡¦¥À¡¦¥³¥¹¥¿»á¤¬Æ±Æü»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢Âå¹Ô¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á»á¤ÏS¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
Ž¢¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¡£¥ß¥é¥ó¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤à½àÈ÷¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¤À¡£³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÆëÀ÷¤à¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤¬Áá¤¯´·¤ì¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¤¤ëŽ£
°ìÊý¤Ç°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´í¸±À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢²æ¡¹¤Ï¥ß¥é¥ó¤À¡£Íê¤ì¤ëÁª¼ê¤¬°ì¿Í¤·¤«µï¤Ê¤¤¤Î¤Ïº¤¤ë¡ª Áª¼ê¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢ÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤ë¡£3Æü¤´¤È¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î´ÆÆÄ¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤¬Èè¤ì²Ì¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£Á´°÷¤¬»î¹ç¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¼«¿®¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤â½ÅÍ×¤ÀŽ£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ï15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè25Àá¥ô¥§¥í¡¼¥ÊÀï¤ËÀèÈ¯¡£75Ê¬¤ËMF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÈFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¤Î¸«»ö¤ÊÏ¢·¸¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ß¥é¥ó¤Ï1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥Ý¥ë¥È¤Î¸µ²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ë¤Ø¡¦¥Ì¡¼¥Î¡¦¥Ô¥ó¥È¡¦¥À¡¦¥³¥¹¥¿»á¤¬Æ±Æü»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢Âå¹Ô¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á»á¤ÏS¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´í¸±À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢²æ¡¹¤Ï¥ß¥é¥ó¤À¡£Íê¤ì¤ëÁª¼ê¤¬°ì¿Í¤·¤«µï¤Ê¤¤¤Î¤Ïº¤¤ë¡ª Áª¼ê¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢ÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤ë¡£3Æü¤´¤È¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î´ÆÆÄ¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤¬Èè¤ì²Ì¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£Á´°÷¤¬»î¹ç¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¼«¿®¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤â½ÅÍ×¤ÀŽ£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é