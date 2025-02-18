¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¤¬10¥«·î¤Ö¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¤¡Ä¥¥ì¥¤¤À¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼°½»Ò¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¤â°ìÇ¯¤¬·Ð¤Á¡Ê¤³¤Î°ìÇ¯¤ÏÄ¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£°½»Ò¤¬10¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025 CEIPA ²»³Ú5ÃÄÂÎ¹çÆ±¿·Ç¯²ì»ì¸ò´¿²ñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¼ª¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡Ö¤Û¤ó¤Î¤¹¤³¡¼¤·¥Ú¡¼¥¹¤¬ÄÏ¤á¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¡Ä¥¥ì¥¤¤À¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅê¹Æ¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â²ÄÎù¤Ê½÷À¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼°½»Ò¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿²ÃÆ£¤Ï16Ç¯4·î¤ËÂà¼Ò¡£21Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢23Ç¯12·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£