Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó2ÅÙÌÜ¤ÇºÇÂ®158¥¥í¡Ö¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ú¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥×¡Û
MLB¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£Ï²Åê¼ê¡£
¤³¤ÎÆüºÇÂ®98¥Þ¥¤¥ë(Ìó158¥¥í)¤ÎµåÂ®¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¸µ¡¹½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ç¥¾¡¼¥ó¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¡×¤ÈÎý½¬¤ò½ª¤¨¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¤Ä¤Å¤¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¿·´Ä¶¤Ë¡Ö»ØÆ³¼«ÂÎ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤ò¤É¤ì¤À¤±¼ÂÀï¤Ç½Ð¤»¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤·¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£