藤巻亮太が、オーガナイザーを務める野外音楽フェス<Mt.FUJIMAKI 2025>の開催することを発表した。さらに、3月26日にリリースされるニューアルバム『儚く脆いもの』に収録される「真っ白な街」のミュージックビデオが公開された。<Mt.FUJIMAKI>は、「地元を音楽で盛り上げたい。山梨の魅力に少しでもふれてもらいたい」という藤巻の想いから2018年にスタートし、今回で6回目の現地開催となる。メイン会場となる「シアターひびき」での音楽フェスに加えて、横の「原っぱエリア」では、地元・山梨の食材を使ったフードも展開される。県内はもちろん、遠方からの来場者、家族連れでの参加も多く、年齢問わず幅広く安心安全に楽しめるイベントとなっており、今年も高校生以下の入場は無料となる。出演者などの詳細は、後日解禁される予定だ。今回の発表に際し、藤巻亮太からコメントが到着。初秋の富士山をのぞむ気持ちの良い山中湖で、最高の音楽と共に過ごす<Mt.FUJIMAKI 2025>に期待が高まる。

そして公開されたミュージックビデオは、2月19日に『MUSIC ON! TV(エムオン!)』で放送される特別番組『Viewfinder -藤巻亮太が描く音の風景-』の企画の一環として、「真っ白な街」のレコーディングに密着した映像を使用して制作された。藤巻の趣味でもあるカメラを通じて、藤巻自身とも親交のある英国生まれ米国育ちで、国内外問わずドキュメンタリーをはじめ幅広い映像制作を手がけるフォトグラファー兼ディレクター・HIRO EDWARD SATO氏のディレクションにより、Xiaomiのスマートフォンを使用して撮影されている。公開されたミュージックビデオには、いつものようにまっすぐレコーディングに向き合う姿だけでなく、レコーディングの合間に見せるリラックスした表情や、アーティスト写真の撮影に臨む様子も収められている。

配信シングル「真っ白な街」配信中:https://jvcmusic.lnk.to/PureWhiteCityアルバム『儚く脆いもの』2025年3月26日(水)リリース主要ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて3月26日より配信◆通常盤(CDのみ)価格:3,520円(税込)品番:VICL-66061https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66061.html◆初回限定盤(CD+DVD)※3⽅背ブックケース仕様価格:4,950円(税込)品番:VIZL-24https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2434.html[収録曲]01. 桜の花が咲く頃02. 朝焼けの向こう03. Glory Days04. 愛の風05. 真っ白な街06. 以心伝心07. 儚く脆いもの08. 新しい季節09. メテオ10. ハマユウ[DVD収録曲]※初回限定盤のみ01. ハロー流星群02. ビールとプリン03. オオカミ⻘年04. Blue Jet05. ありがとう06. ゆらせ07. 3⽉9⽇[番組情報]『MUSIC ON! TV(エムオン!)』「Viewfinder -藤巻亮太が描く音の風景-」放送日時:2月19日(水)22:00〜22:30https://www.m-on.jp/program/detail/viewfinder-fujimakiryota-2502/

イベント情報



<Mt. FUJIMAKI 2025>公 演 名:Mt.FUJIMAKI 2025開催日時:2025年9月27日(土)※雨天決行・荒天中止会 場:山中湖交流プラザきらら (山梨県南都留郡山中湖村平野479-2)出 演:藤巻亮太 ほかチケット代・特典付きプレミアムチケット 15,800円・プレミアムチケット 10,800円・入場券 8,800円・駐車券:3,500円お問合せ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00〜15:00)詳細(オフィシャルサイト):http://www.mtfujimaki.com/<THANK YOU LIVE 2025>■THANK YOU LIVE 2025 ※ソールドアウト日時:2025年3月9日(日)開場16:00 / 開演17:00会場:山梨県YCC県民文化大ホール(山梨県甲府市寿町26-1)<藤巻亮太 Live Tour 2025〜儚く脆いもの〜>日程/会場2025年4月4日(金)北海道・札幌ペニーレーン242025年4月6日(日)宮城・仙台Rensa2025年4月11日(金)愛知・名古屋ダイアモンドホール2025年4月13日(日)広島・広島クラブクアトロ2025年4月18日(金)福岡・福岡DRUM LOGOS2025年4月20日(日)大阪・GORILLA HALL OSAKA2025年4月24日(木)東京・Zepp DiverCity (TOKYO)チケット料金:全自由(整理番号付き)6,800円 ※ドリンク代別詳細:https://www.fujimakiryota.com/live/?id=189■追加公演2025年5月24日(土)<藤巻亮太 Live Tour 2025 in Taipei>会場:Legacy Taipei開場:17:00 開演:18:00