¡ÚÅìµþ£µ£Ò¡¦£³ºÐÌ¤¾¡Íø¡Û¥È¥ì¥µ¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê£Ö¡¡²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê¤Ï£³¡¢£´¥ì¡¼¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¼«¿È£³Ï¢¾¡
¡¡£²·î£±£¶Æü¤ÎÅìµþ£µ£Ò¡¦£³ºÐÌ¤¾¡ÍøÀï¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£¶Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥È¥ì¥µ¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ê²´¡¢Èþ±º¡¦°ð³À¹¬Íº±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£³ÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£´£¶ÉÃ£µ¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡Æâ¤Î£²ÈÖÏÈ¤«¤é¥Ï¥Ê¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÆ¨¤²¤ë·Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç±¿¤Ó¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â¤·¤Ö¤È¤¯µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï£²Ãå¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Õ¡¼¥¬¤ò£±ÇÏ¿È£±¡¿£´º¹¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¡¢£´¥ì¡¼¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¼«¿È£³Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¡ÊÆ¨¤²¤ë¡Ë¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤«¤é¤âµ÷Î¥¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£