¥µ¥ó¥É¡¢¤È¤â¤Ë±Ç²è´Û¤Ç¤Î½é±Ç²è¤¬¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¡¤Î¤ÓÂÀ¤Î¶²Îµ¡×¤â¡Ä¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÏÂÐ¾ÈÅª¡©
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê50¡ËÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¡¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡×¡Ê3·î7Æü¸ø³«¡£»ûËÜ¹¬Âå´ÆÆÄ¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡¡Æ±ºî¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è44ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º45¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡£³¨¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤¬¡¢¸¸¤ÎÊõÀÐ¤ò½ä¤Ã¤Æ»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£°ËÃ£¤Ï¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ²¦¡¢ÉÙß·¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤ò±é¤¸¤ë¡£
2¿Í¤È¤â±Ç²è´Û¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿±Ç²è¤¬¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¡¤Î¤ÓÂÀ¤Î¶²Îµ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤ò°ËÃ£¤Ï¡Ö¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Æ±Ç²è´Û¤Ç¸«¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Ì¼¤Ë¸Ø¤ì¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¡Ö¤¿¤ÀËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¶ìÀï¤Ö¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥È¥ê¥¢²¦ÈÞ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØÌò¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥»¥ê¥ÕÎÌ¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤À¤¬¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç½ª¤¨¤¿Æ£ËÜ¤ËÂÐ¤·¡Ö7»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤ÎÊý¤ÇÀ¼¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»£¤êÄ¾¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡ÖÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¿Ê¬ÂÅ¶¨¤ÎOK¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ã¯¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìë11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¶ìÀï¤ò¿¶¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÉÙß·¤Ï¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ¼Í¥¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¶¤¬¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ä¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¤Ò¤È¥Ü¥±¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¶ìÀï¤·¤¿°ËÃ£¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ï1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ËÃ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Îë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë»ûËÜ´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£