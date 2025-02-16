»°É©¡Ö¿·¥Ñ¥¸¥§¥í¡ÈS¡É¡×È¯É½¡ª ¡È7¿Í¾è¤ê¡É¡õ¡ÈºÇ°Â²Á¡É¤Ê¡Ö¥×¥é¥¤¥à¡×¿Ê²½¡ª ¥¸¥à¥Ë¡¼Ä¶¤¨¡ÖºÇÄãÃÏ¾å¹â¡×¤â¥¤¥¤¡Ö¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥àSUV¡×ÂÙ¹ñ¤ËÅÐ¾ì
7¿Í¾è¤êSUV¤Î¿·ºÇÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¡ª
¡¡»°É©¤Î¥¿¥¤Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯2·î3Æü¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¹¤ÎSUV¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥×¥é¥¤¥à¡×¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¸¥§¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢»°É©¤Î²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿ËÜ³ÊSUV¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤ä¿®ÍêÀ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª »°É©¡Ö¿·¥Ñ¥¸¥§¥í¡ÈS¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡¥ë¡¼¥Ä¤Ï¥Ñ¥¸¥§¥í¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ1996Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¡¢»°É©¤¬¼Ö¼ïÀ°Íý¤ä³¤³°ÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢À¸»º¡¢ÈÎÇä¤ÎÃæ¿´¤òASEAN½ô¹ñ¤Ø¥·¥Õ¥È¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3ÂåÌÜ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¡ÊÀèÂå¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£80¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4840mm¡ßÁ´Éý1815mm¡ßÁ´¹â1835mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2800mm¡£ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤òÄ¶¤¨¤ë219mm¡£¾è¼ÖÄê°÷¤Ï2-3-2¤Î7¿Í¾è¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ184ps¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯430N£í¡Ë¤Ë6Â®AT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¤È4WD¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁõÈ÷º¹¤Ë¤è¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Ö¥×¥é¥¤¥à¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥×¥é¥¤¥à¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢·×´ï¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡Ê8¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥Ð¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÄÉ²Ã¡¢¥µ¥¤¥É¥«¡¼¥Æ¥ó&¥Ë¡¼¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÄÉ²Ã¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥»¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥ÈÉÕ¤¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥ê¥¢¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥é¡¼¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î138Ëü9000¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó620Ëü±ß¡Ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï°ìÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¹õÅÉ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀº×û¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï157Ëü9000¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó710Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£