Êì¤Î°äÉÊÀ°Íý¤Ç¡Ö5000Ëü±ß¡×Æþ¤Ã¤¿ÄÌÄ¢¤òÈ¯¸«¡Ä¡ªÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿½¹ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿¤¢¤È¤Ç¤â¿½¹ð¤¬É¬Í×
°ìÅÙÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤ÎË¡Äê´ü¸Â¸å¤Ë¿·¤¿¤Êºâ»º¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÀÇÌ³½ð¤«¤é¹¹Àµ¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ü¸Â¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ñÀÇÄ£¤«¤é¤â¡¢Áá¤á¤Î¿½¹ð¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³½ð¤«¤éÄ´ººÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¹¹Àµ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤¢¤È¤Ç½¤Àµ¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ä½Å²Ã»»ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¤Àµ¿½¹ð¤ÎºÝ¤ËÊÑÆ°¤·¤¿ÀÇ¶â¤ÎÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤Ï¡¢½¤Àµ¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½ÐÆü¤ÈÆ±Æü¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿½¹ðÆâÍÆ¤Î½¤Àµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ü¸ÂÆâ¿½¹ð¼«ÂÎ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö´ü¸Â¸å¿½¹ð¡×¤È¤Ê¤êÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ü¸Â¸å¿½¹ð¤ÎÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤â¡¢¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½ÐÆü¤ÈÆ±Æü¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤ÎË¡ÄêÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÉ²Ã¤Ç±äÂÚÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤ä´ü¸Â¸å¿½¹ð¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÏÇ¼¤á¤ë¶â³Û¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ã»»ÀÇ¤È±äÂÚ¤ÎÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²Ã»»ÀÇ¤È±äÂÚÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ä·×»»ÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã»»ÀÇ
²Ã»»ÀÇ¤Ï¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤ä´ü¸Â¸å¿½¹ð¤ò¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¤Àµ¿½¹ð¤ä´ü¸Â¸å¿½¹ð¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ëÀÇÎ¨¤Îº¹¤ÏÉ½1¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
É½1
ÄÌÃÎ¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¿½¹ð ÀÇÌ³½ð¤«¤é¤ÎÄ´ºº»öÁ°ÄÌÃÎ¸å¡¢
¹¹Àµ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¿½¹ð ÀÇÌ³½ð¤«¤é
¹¹Àµ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¿½¹ð ²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ ¤«¤«¤é¤Ê¤¤ 5¡ó 10¡ó ¡ÊÄÉ²ÃÇ¼ÀÇ³Û¤¬¡¢´ü¸ÂÆâ¿½¹ðÀÇ³Û¤È50Ëü±ß¤Î¤¤¤º¤ì¤«Â¿¤¤¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¡Ë10¡ó ¡ÊÄÉ²ÃÇ¼ÀÇ³Û¤¬¡¢´ü¸ÂÆâ¿½¹ðÀÇ³Û¤È50Ëü±ß¤Î¤¤¤º¤ì¤«Â¿¤¤¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¡Ë15¡ó Ìµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ 5¡ó 10¡ó 15¡ó ¡Ê50Ëü±ßÄ¶～300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÊ¬¡Ë15¡ó ¡Ê50Ëü±ßÄ¶～300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÊ¬¡Ë20¡ó ¡Ê300Ëü±ßÄ¶¤ÎÊ¬¡Ë25¡ó ¡Ê300Ëü±ßÄ¶¤ÎÊ¬¡Ë30¡ó
½ÐÅµ¡§ºâÌ³¾Ê¡ÖÇ¼ÀÇ´Ä¶À°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤Ê»ñÎÁ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
²Ã»»ÀÇ³Û¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³ºÅö¤¹¤ëÀÇÎ¨¤òÇ¼ÀÇ³Û¤Ë¾è¤¸¤Æµá¤á¤Þ¤¹¡£
±äÂÚÀÇ
±äÂÚÀÇ¤Ï¡¢±äÂÚ¤·¤¿´ü´Ö¤Ë¤è¤êÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ4Ç¯1·î1Æü～ÎáÏÂ7Ç¯12·î31Æü¤Î´Ö¤Ç±äÂÚ¤·¤¿¤È¤¤ÎÀÇÎ¨¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Ç¼ÉÕ´ü¸Â¤ÎÍâÆü¤«¤é2¥ö·î¤ò²á¤®¤ëÆü¤Þ¤Ç¡§2.4¡ó
¡¦Ç¼ÉÕ´ü¸Â¤ÎÍâÆü¤«¤é2¥ö·î¤ò·Ð²á°Ê¹ß¡§8.7¡ó
¤Þ¤¿¡¢·×»»¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¡Ê´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¿½¹ð¤·¤¿ÀÇ³Û¡Ê1Ëü±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë¡ßÀÇÎ¨¡ßÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤ÎÍâÆü¤«¤é2¥ö·î¤ò²á¤®¤ëÆü¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¡Ë¡à365Æü¤ò·×»»¡Ê1±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë
¡Ê2¡Ë¡Ê´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¿½¹ð¤·¤¿ÀÇ³Û¡Ê1Ëü±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë¡ßÀÇÎ¨¡ßÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤ÎÍâÆü¤«¤é2¥ö·î¤ò·Ð²á°Ê¹ß¤ÎÆü¿ô¡Ë¡à365Æü¤ò·×»»¡Ê1±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë
¡Ê3¡Ë¡Ê1¡Ë¤È¡Ê2¡Ë¤ò¹ç·×¤¹¤ë¡Ê100±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë
3¥ö·î¿½¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¡©
°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Ç¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÎÀÇ³Û¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦Åö½éÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÂ³ºâ»º¤Ï1000Ëü±ß¡Ê´ðÁÃ¹µ½üÆâ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡Ë
¡¦7·î31Æü¤¬Ë¡ÄêÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤Ç¡¢¤¢¤È¤«¤é5000Ëü±ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÊÁêÂ³ºâ»º¤Î¹ç·×¤Ï6000Ëü±ß¡Ë
¡¦ÀÇÌ³½ð¤«¤éÄÌÃÎ¤¬Íè¤ëÁ°¤Î11·î1Æü¤Ë´ü¸Â¸å¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¤ò¤·¤¿
¡¦Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ï»Ò¤É¤â2¿Í
¡¦Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ç¤¢¤ë2Ê¬¤Î1¤º¤ÄÁêÂ³¤ò¤·¤¿
¤Þ¤º¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬2¿Í¤Î¤È¤¤ÎÁêÂ³ÀÇ´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï4200Ëü±ß¤Î¤¿¤á¡¢¹ç·×6000Ëü±ß¤Îºâ»º¤Î¤¦¤Á1800Ëü±ß¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ï¹ç·×180Ëü±ß¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê90Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï´ü¸Â¸å¿½¹ð¤Ê¤Î¤ÇÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÀÇÎ¨¤Ï5¡ó¤Ç4Ëü5000±ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±äÂÚÀÇ¤Ï·×»»¼°¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È1Ëü400±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤À¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤È²Ã»»ÀÇ¡¢±äÂÚÀÇ¤Î¹ç·×¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê95Ëü5400±ß¡¢2¿Í¤Ç191Ëü800±ß¤Ç¤¹¡£
´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¤â¿½¹ð¤ò¤·¤è¤¦
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎË¡ÄêÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¤«¤é²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï½¤Àµ¿½¹ð¤ä´ü¸Â¸å¿½¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÙ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É±äÂÚÀÇ¤Î¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²Ã»»ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤«¤é¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢²Ã»»ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
ºâÌ³¾Ê¡¡Ç¼ÀÇ´Ä¶À°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤Ê»ñÎÁ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー