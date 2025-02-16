¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Ê²¦¡×»°ãø·°Ä¶¤¨¤ÎÀ¼¤â!? ÆîÌîÂó¼Â¤¬¾×·â¥´¡¼¥ë´Þ¤à1G2A¡ª ¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤ÇÃ¡¤¹þ¤à¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡×
¥â¥Ê¥³¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
15Æü¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè22Àá¤Ç¥â¥Ê¥³¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥Ê¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆîÌî¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ê¤·¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï1¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Ê¥ó¥È¤ËÀè¼ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢44Ê¬¤ËÆîÌî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥ß¥«¡¦¥Ó¥¨¥ì¥¹¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
ÆîÌî¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î1Ê¬¸å¤Ë¤ÏÆîÌî¤¬¾×·âÅª¤Ê°ì·â¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥é¥ß¡¼¥Ì¡¦¥«¥Þ¥é¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°Àþ¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤Ø¤È¶î¤±½Ð¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
Á°È¾¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¥â¥Ê¥³¡£¤¹¤ë¤È49Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤ÇºÙ¤«¤¤¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ËÍí¤ó¤ÀÆîÌî¤Ï¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥¨¥ê¡¼¥º¡¦¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3ÅÀÌÜ¡£¤½¤Î¸å¤â10¿Í¤ÎÁê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢7-1¤È°µ¾¡¡£ÆîÌî¤Ï1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿»°ãø·°¤Î¤è¤¦¤Ë¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤Ã¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö»°ãø¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÆîÌî¤Ï¥Ü¥ì¡¼¤«¤è¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Ê²¦¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È·ë²Ì¤Ç¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥Ü¥ì¡¼¤Ï°µ´¬¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
15Æü¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè22Àá¤Ç¥â¥Ê¥³¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥Ê¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆîÌî¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ê¤·¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï1¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Ê¥ó¥È¤ËÀè¼ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢44Ê¬¤ËÆîÌî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥ß¥«¡¦¥Ó¥¨¥ì¥¹¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
Á°È¾¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¥â¥Ê¥³¡£¤¹¤ë¤È49Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤ÇºÙ¤«¤¤¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ËÍí¤ó¤ÀÆîÌî¤Ï¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥¨¥ê¡¼¥º¡¦¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3ÅÀÌÜ¡£¤½¤Î¸å¤â10¿Í¤ÎÁê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢7-1¤È°µ¾¡¡£ÆîÌî¤Ï1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿»°ãø·°¤Î¤è¤¦¤Ë¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤Ã¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö»°ãø¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÆîÌî¤Ï¥Ü¥ì¡¼¤«¤è¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Ê²¦¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È·ë²Ì¤Ç¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥Ü¥ì¡¼¤Ï°µ´¬¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é