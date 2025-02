±©ÅÄ»ö¸Î¤«¤é1Ç¯¡ÄÁê¼¡¤°»ö¸Î¤ÇÂ¸ºß¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹Ò¶õ´ÉÀ©´±¤Î¤ª»Å»ö¡×¤È¤Ï

「脳はフル回転、ピーク時には全神経を集中」

1月29日、アメリカの首都ワシントンD.C.で米軍ヘリと小型旅客機が衝突事故を起こした。航空機の乗客、乗員64人と米兵3人が全員死亡の大惨事となった。CBSニュースでは事故当時、「2人で行うべきところ、1人の航空管制官が担当していた」と報じた。原因究明はブラックボックスを解析するなどこの先に譲ることとなろうが、同事故で航空管制官の存在が改めて注目となった。

ただ、航空業界の中で、パイロットやキャビンアテンダントは馴染み深いが、管制官の仕事は広くは知られていない。空港内のガラス張りの塔の上で、モニターを見ながら、パイロットと交信し、離着陸の指示や許可を与える──、そんな姿を思い浮かべようか。『航空管制 過密空港は警告する』著者で元航空管制官のタワーマン氏は管制官の仕事について次のように語る。

「羽田や成田となれば、上空と地上合わせて数十機の各パイロットと交信し、効率よく円滑に離着陸を管理する。もちろん滑走路と誘導路の安全維持は大前提。脳内はフル回転であらゆることに意識を向けます。

40〜50分くらいで休憩も入れながら滑走路担当、地上担当、調整担当などをローテーションしています。ピーク時間帯ともなると全神経を使い集中して業務をこなします。現場以外のデスクワークをしているときは仕事終わりを気にして時計をチラチラ見たりもしますが、現場ではそんなゆとりすらなく、あっという間に時間が過ぎていきます」

受け持っている航空機の動きやその先の運航情報をもとに予測して手を打っておくのは、将棋をしているときの感覚に近いという。航空管制はストレスに耐えながら複雑で難解な業務を淡々とこなす。交通量が多い主要空港はもちろんのこと、地方空港においても気が抜けない場面が必ずある。

「それを楽しいと思える人、重圧が厳しい、と感じる人など十人十色です。人によっては帰宅直後に安堵して玄関先で寝落ちしてしまい、気がつけば深夜だった、と話す管制官も。ただ、大変な場面をチーム一丸で切り抜けて業務を終えて解放されたときの爽快感は、あの仕事でしか味わったことがありません」(タワーマン氏、以下同)

管制官は国家公務員

管制官の現場業務はシフト制で、24時間運用の空港であれば早番や遅番、夜勤など勤務時間はさまざまだ。

「(在籍していた当時は)残業はほとんど発生せず、有給もしっかり取れる。一方で勤務時間が不規則で暦通りには休めない。早朝勤務の前日には早く寝て、夜勤の日には日中に体力を温存しておくなど、シフトに合わせて私生活も工夫していました。

集中力を使って疲弊した脳を回復させるため、休憩時はあえて階段を使って管制塔を下りるなどして軽い運動をしたり、スマホゲームに没頭したりすることで気分転換をしていました。勤務に戻ったときに秒刻みの判断で冷静に指示を出せるよう、みなさんメリハリをつけた自己管理で備えていると思います」

パイロットは各航空会社の所属で2千万円超など高額な報酬を得る職業だ。だが、管制官は国交省の国家公務員である。当然、給料はパイロットのように高額ではない。人事院の国家公務員給与に準じ、厚生労働省によれば航空管制官が属する職業分類『通信機器操作員』等の平均年収は550万程度だという。

「東京、大阪などの都心で働くと地域手当、北海道等の地域では寒冷地手当が付き、また航空管制手当が官署や業務内容に応じて1日240円以上付きます。

とくに大きいのは時間外勤務手当で、これはいわゆる残業だけでなく、祝日や夜間等に勤務した場合も支給対象になります。GW等で祝日が連続する支給対象日に夜勤シフトが重なると1.5倍近い日当が数日間得られることになります。

管制官の面白話ですが、休日給を楽しみに祝日は有給を取らない傾向があります。年末年始は誰しも働きたくないと思いますが、管制官は自分の所属チームのシフトパターンが年末年始の勤務に当たるかどうか、夏くらいから計算して待ち遠しく思っている(笑)。とはいえ、島国である日本において、生活と経済の両面で重要度が高い航空交通を支える職のわりに収入は少ないと感じます」

聞けば聞くほど特殊な職業だ。特殊さでいえば、パイロットとの交信はすべて英語であることもいえようか。日本の空港で日本人のパイロットとの交信も英語で行う。日本語で通信をすると何か支障をきたすのだろうか。

「無線による交信で、声だけが頼り。その状況下で確実なコミュニケーションをとるには世界の共通語である英語がいちばん適しているのです。

中国の一部空港では中国人同士のパイロットと管制官は中国語で交信をしています。日本人パイロットから聞いた話ですが、管制官が話す指示内容はおろか、パイロットへの指示なのかパイロット以外の地上車両の運転手への指示なのかすら理解できずに不安を覚えるということです。実はすぐ隣の飛行機に対して、自分のほうに向かってくるような指示を出しているかもしれない。

日本の空港だからといって日本語でやりとりし、日本語が理解できないパイロットに不安や不審を与えるのは得策ではないし、管制官にとっても、第三者のパイロットが交信内容を理解してくれていることは重要です。離陸待ちで滑走路に入っているパイロットがいるにもかかわらず、管制官が誤って着陸許可を出した場合などに、パイロットが指示間違いを指摘できることはミスを防ぐうえで大きな力になる」

日本語特有の同音異義語も通信には適さないという。「たいき」は「待機」「大気」、「こうか」は「降下」「効果」と会話では一瞬の迷いを生んでしまう。解釈に曖昧さが残る日本語では大量の離着陸をさばくのに不向きのようだ。

「単純に英語のほうが発話の音が短くて済むような気がします。離陸許可の例文で『American111, wind 360 at 10 runway36 cleared for take off』と交信したとします。もし日本語で定型用語の管制指示を作るとすれば、『アメリカン航空111便、風向360度(真北の風)、風速10ノット、滑走路36番、離陸を許可』などになるかと思います。

感覚的には、理解できる適切なスピードで発話した場合、英語のほうが日本語の半分くらいの時間で済むのではないでしょうか。大空港では1日で数百便もの飛行機に同じフレーズを使いますし、パイロットの復唱も入れたらさらに倍。全部日本語でやれと言われたら大パニックです。

それに、日系の航空会社だからパイロットが必ず日本人であるとは限りませんし、航空会社別に日本語と英語を使い分けるなど、ただでさえ大変な仕事にもう一つ重石がのるようなものです」

管制官とパイロットの間で生じる犖躄鬮瓩鬚箸には

羽田は滑走路4本で1日1300回の離着陸が行われる巨大ターミナルで、1時間90枠もの過密なスケジュールだ。インバウンドは好調で、地方空港でも便数は増えていこう。安全で効率的、かつ複雑な要求が管制官やパイロットには求められる。タワーマン氏はパイロットと管制官のコミュニケーションを密にすることが大事、と指摘し、こう語る。

「私も飛行機は操縦したことがありませんし、パイロットも管制官の仕事をしたことがないので、両者の間に理解不足は必ずある。例えば、管制官の指示に従った結果、飛行機の翼端と翼端が当たってしまったという出来事が起こる事案が絶えない。

想像に過ぎませんが、管制官が翼端の安全性まで確認して指示を出していると思い込んでいるパイロットもいるように感じます。管制官もまったく見ていないとは言わないが、遠く離れた管制塔から翼端が当たるかどうかギリギリの部分まで見るのは死角に入ることもあるし、物理的に無理がある。

航空法には操縦者の見張り義務という条文が定められており、翼端の接触や真後ろからの追突などは運航者側で防ぐものなのです」

だが、パイロットはパイロットで勉強しなければならないことが山ほどある。少しでも両者間の理解を促進するためにできることがあるとすれば、管制官とパイロットとの接点を増やすことだとタワーマン氏は指摘する。

「地道な意見交換で相手の仕事を知ることに尽きます。日本には『航空安全情報自発報告制度VOICES』というヒヤリハット等を報告する仕組みがありますが、報告内容は専用サイトで単語を検索して閲覧するか、事務局に送られたうえで年数回の刊行物としてまとめられるというもの。SNSのような手軽さ、リアルタイム性はありません。パイロットや管制官、整備士、地上作業員の間でのみ運用できるオンラインコミュニティの場が必要と強く感じます」

今日も航空管制官の不断の努力によって空の安全が守られている。

『航空管制 過密空港は警告する』(タワーマン・著/KAWADE夢新書)