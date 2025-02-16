¡ÚÌÀÆü17Æü¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÛÂè96ÏÃ¡¡·ë¤Ï´µ¼Ô¤ÎÉÂ¾õ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤ò´¶¤¸Çº¤à
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï17Æü¡¢Âè96ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¡¢°ß¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤¬É¬Í×¤ÈÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£°ìÊý·ë¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î°ë»³È¬½Å»Ò¤ÎÉÂ¾õ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤ò´¶¤¸Ã´Åö¤ò³°¤ì¤è¤¦¤«¤ÈÇº¤à¤¬¡¢±ÉÍÜ²ÊÄ¹¤ÎÄÍËÜ¡ÊßÀÅÄ¥Þ¥ê¡Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¡¢·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤é³Ø¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï»Å»ö¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¸À¤¦¡£
¡¡Ä«¥É¥éÄÌ»»111ºîÌÜ¡£Ê¡²¬¡¦»åÅç¤ä¿À¸Í¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤À¿È¶á¤Ç¾¯¤·²û¤«¤·¤¤¡ÖÊ¿À®»þÂå¡×¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯ÆÍ¤¿Ê¤à¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÆÅÄ·ë¡Ê¤è¤Í¤À¡¦¤æ¤¤¡Ë¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥æ¡¼¥â¥¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÉÁ¤¯Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡£¿´¤ÈÂÎ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡È±ÉÍÜ³Ø¤ÎÃÎ¼±¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ«¤Ë¾Ð¤¤¤È¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÆ±¶É¡ÖÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡×¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¡Ö´Æ»¡°å¡¡Ä«´é¡×¤Ê¤É¤Îº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£º¬ËÜ»á¤Ï½é¤ÎÄ«¥É¥éµÓËÜ¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏB¡Çz¤Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£¸ì¤ê¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£