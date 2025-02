東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催中!

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、2025年2月24日より「シェフ・ミッキー」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューを紹介しています。

ディズニーアンバサダーホテル/シェフ・ミッキー「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー(後期)

© Disney

提供期間:2025年2月24日〜2025年3月31日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」

ディズニーアンバサダーホテルのレストランでは「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」にちなんだスペシャルメニューが登場中。

レストラン「シェフ・ミッキー」では、2025年2月24日から「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の後期スペシャルメニューが登場します!

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ランチブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日6,200円/土日祝日6,400円

中人(7〜12才)平日3,500円/土日祝日3,700円

小人(4〜6才)平日2,300円/土日祝日2,500円

※3才以下は無料です

提供時間帯:ランチ

種類豊富なお料理を堪能できる「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ランチブッフェ」

ブッフェ台には、シーフードやチキンなどを使った前菜から、「牛スジの煮込み」に「バターチキンカリー」、「ローストビーフ」などの様々なジャンルのお料理がずらりと並びます!

<メニューの一例>

シーフードサラダ白身魚のエスカベッシュチキンサラダ バーニャフレイダパスタサラダ アンチョヴィとポテトキャベツと彩り野菜のスープ春菊とイタヤ貝のパスタ牛スジの煮込みバターチキンカリーローストビーフストロベリーパウンドケーキハスカップムースチョコバナナロールケーキザクロとレモンのゼリー

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます

お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください

※ご利用時間は80分となります

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の60分後までです

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ディナーブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日7,100円/土日祝日7,300円

中人(7〜12才)平日4,100円/土日祝日4,300円

小人(4〜6才)平日2,900円/土日祝日3,100円

※3才以下は無料です

提供時間帯:ディナー

ディナーの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ディナーブッフェ」

ブッフェ台にはランチと同様に、華やかなお料理がたくさん並び、スウィーツも可愛い☆

<メニューの一例>

シーフードサラダ白身魚のエスカベッシュポークサラダ バルサミコソースクラブミートのアスピックキャベツと彩り野菜のスープシーフードのトマトクリームパスタチキンのクリーム煮込みバターチキンカリーローストビーフストロベリーパウンドケーキハスカップムースチョコバナナロールケーキザクロとレモンのゼリー

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます

お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください

※ご利用時間は90分となります

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の60分後までです

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

カルピス、クランベリージュース、バニラシロップ、ワイルドベリーシロップ、ヨーグルト、パープルメロンシロップ、ストロベリーホイップクリーム、マシュマロ、チョコレート、ミント

ピンクと紫色のミルキーなカラーのドリンク。

カルピスやクランベリージュースがベースのドリンクで、ヨーグルトの酸味がアクセントになっています。

そしてストロベリーホイップクリームやマシュマロ、チョコレートのトッピングがカラフルで楽しい!

© Disney

スペシャルドリンクはオリジナルコースター付き。

「ヴァネロペ」を中心に、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」が描かれたとっても豪華なデザインです。

散りばめられているスウィーツのアートにも注目◎

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します

「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」をより楽しめるブッフェにスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテル/シェフ・ミッキー「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー(後期)の紹介でした☆

© Disey

※写真はイメージです

