ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年2月14日より順次投入される、「MARVEL Luminasta “キャプテン・アメリカ”」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL Luminasta “キャプテン・アメリカ”」

投入時期:2025年2月14日より順次

サイズ:全長約20×18cm

種類:全1種(キャプテン・アメリカ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「キャプテン・アメリカ」のフィギュアがセガオリジナルブランド“Luminasta(ルミナスタ)”から登場!

躍動感のあるポーズとスーツの細かいテクスチャが魅力のフィギュアです。

「キャプテン・アメリカ」が盾を投げる、美しいフォームがそのまま立体化されています!

全身の筋肉が躍動する、今にも動き出しそうな後ろ姿にも注目です。

ヒーローらしい、凛々しい表情がマスク越しからも伝わるフィギュア。

盾を投げる瞬間を切り取った、他のフィギュアと組み合わせて飾ってもかっこいいプライズです。

どのアングルから見てもクールさがにじみ出る「キャプテン・アメリカ」

ヒーロー好きにはたまらない仕上がりです!

マッシブなボディとスマートな戦闘シーンがそのまま立体化した「キャプテン・アメリカ」のフィギュア。

セガプライズの「MARVEL Luminasta “キャプテン・アメリカ”」は、全国のゲームセンターなどにて、2025年2月14日より順次投入予定です。

