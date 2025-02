ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年2月14日より順次投入される『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』 & you マスコットを紹介します!

セガプライズ MARVEL『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』 & you マスコット

投入時期:2025年2月14日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全4種(リーダー、キャプテン・アメリカ、ファルコン、レッド・ハルク)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年2月14日より公開される、MARVEL最新映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』

“初代”「キャプテン・アメリカ」こと「スティーブ・ロジャース」から最も信頼され、盾を託されたヒーローの「ファルコン」こと「サム・ウィルソン」を主役にした注目作です。

映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』で大活躍するキャラクターたちのグッズが、セガプライズから登場。

セガオリジナルデザイン“& you(アンドユー)”シリーズから、マスコット全4種類がラインナップされます!

リーダー

ヴィランとして登場する「リーダー」をデザインした“& you(アンドユー)”マスコット。

緑色の肌と大きくなった頭など、「リーダー」の特徴を捉えたプライズです。

キャプテン・アメリカ

「スティーブ・ロジャース」から盾を託された「ファルコン」こと「サム・ウィルソン」が、今作では新たな「キャプテン・アメリカ」に。

翼と盾がかっこいい姿が、“& you(アンドユー)”デザインのマスコットで再現されています。

ファルコン

劇中での活躍に期待が高まる「ファルコン」に襲名した「ホアキン・トレス」

ヘルメットをかぶり、大きな翼を広げたマスコットです。

レッド・ハルク

大統領「サディアス・ロス」が変身する「レッドハルク」も、マスコットとしてラインナップ。

怒りを感じさせる特徴的な表情も注目ポイントです。

新たなキャラクターも続々登場する新作映画のマスコット!

セガプライズの『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』 & you マスコットは、全国のゲームセンターなどにて、2025年2月14日より順次投入予定です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手足が動かせるレッド・ハルクたちのマスコット!セガプライズ MARVEL『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』グッズ appeared first on Dtimes.