ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë·æºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¸ø³«50¼þÇ¯¡¢Á´¹ñ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç·èÄê
¡¡1975Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤ÎÁ´¹ñ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤¬·èÄê¡£¼ç±éÇÐÍ¥¡¦¹âÁÒ·ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê2·î16Æü¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£5·î9Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¤Î¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¡ÊÇÛµë¡§Filmarks¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·´´Àþ¤ÎÌÏ·¿¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¹âÁÒ·ò¡Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¹âÁÒ¤Î¤Û¤«¡¢ÀéÍÕ¿¿°ì¡¢»³ËÜ·½¡¢Ã°ÇÈÅ¯Ïº¡¢±§ÄÅ°æ·ò¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·´´Àþ¤Ë¡Ö»þÂ®80¥¥í¤ò²¼²ó¤ë¤Èµ¯Çú¤¹¤ëÇúÃÆ¡×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿·æºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡ÈÈ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È·Ù»¡¡¢¹ñÅ´¤Î´Ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¶î¤±°ú¤¡¢CGµ»½Ñ¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÇúÇË±é½Ð¤Ê¤É¡¢¸ø³«Åö»þ¤«¤é³¤³°¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÈÈ¹Ô¤Î»Å³Ý¤±¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¤Î¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¤Î¸µ¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ë¤Æ¡¢Èõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¼ç±é¤Ë¤è¤ë¿·ºî¤È¤·¤Æ¥ê¥Ö¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¸ø³«¾ðÊó
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯5·î9Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê
¸ø³«·à¾ì¡§¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¾å±Ç
ÎÁ¶â¡§1600±ß¶Ñ°ì¡Ê³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¡¼¤äÂ¾¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÉÔ²Ä¡Ë
¢¨¸ø³«·à¾ì¤Ï½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡£
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å±ÇÆü¡¦¾å±Ç´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨¾å±Ç·à¾ì¡¦´ü´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¡¢³Æ·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¡£
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·´´Àþ¤ÎÌÏ·¿¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¹âÁÒ·ò¡Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¹âÁÒ¤Î¤Û¤«¡¢ÀéÍÕ¿¿°ì¡¢»³ËÜ·½¡¢Ã°ÇÈÅ¯Ïº¡¢±§ÄÅ°æ·ò¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·´´Àþ¤Ë¡Ö»þÂ®80¥¥í¤ò²¼²ó¤ë¤Èµ¯Çú¤¹¤ëÇúÃÆ¡×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿·æºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¢£¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¸ø³«¾ðÊó
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯5·î9Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê
¸ø³«·à¾ì¡§¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¾å±Ç
ÎÁ¶â¡§1600±ß¶Ñ°ì¡Ê³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¡¼¤äÂ¾¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÉÔ²Ä¡Ë
¢¨¸ø³«·à¾ì¤Ï½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡£
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å±ÇÆü¡¦¾å±Ç´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨¾å±Ç·à¾ì¡¦´ü´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¡¢³Æ·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¡£
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£