¥°¥é¥óÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬»àµî¡¡74ºÐ¡ÄÂç³èÌö¤·¤¿¥á¥¥·¥³¤Î¼«Âð¤Ç¡¡¡ÖÏÂÀ½¥ë¥Á¥ã¥É¡¼¥ë¡×¤ÎÀè¶î¼Ô
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥°¥é¥óÉÍÅÄ¡ÊËÜÌ¾¡¦ÉÍÅÄ¹½©¡Ë¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È16Æü¡¢¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÄÂÎ¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¡×¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£74ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤Î¤¢¤ë¥á¥¥·¥³¤Ç»àµî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥ì¥¹¤ÏX¤Ç¡Ö¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ë¥Á¥ã¥ê¥Ö¥ì¤òÆüËÜ¤Ë¹¤á¤¿¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Êµð¿Í¥°¥é¥óÉÍÅÄ¤è¡¢±Ê±ó¤Ë¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï1950Ç¯¡Ê¾¼25¡Ë11·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤ê72Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£75Ç¯¤Ë¥á¥¥·¥³¤ËÅÏ¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤ò¡Ö¥°¥é¥óÉÍÅÄ¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë67¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢½ÓÉÒ¤ÊÆ°¤¤¬Éð´ï¡£¥á¥¥·¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡Ö¥ë¥Á¥ã¥ê¥Ö¥ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ê¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¤äÂ¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾®ÊÁ¤ÊÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥á¥¥·¥³¤ÇÂç³èÌö¡£¡Ö¥ë¥Á¥ã¥ê¥Ö¥ì¡×¤òÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤·¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾®¤µ¤Êµð¿Í¡£»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¡ÖÏÂÀ½¥ë¥Á¥ã¥É¡¼¥ë¡×¤ÎÀè¶î¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£