ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡ÙÂè5ÏÃ¡£¿Àºê¡Ê±üÊ¿Âç·ó¡Ë¤È¸æ¾å¡Ê¾¾ºäÅíÍû¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤ËµÝ¸¹¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¤ÈÌÌ²ñ¡£Èà½÷¤Î²áµî¤Ï¡Ò¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ó
2025Ç¯£±·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾å(¤ß¤«¤ß)ÀèÀ¸¡Ù¡£Âè£µÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ò¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ó
´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè£²£¸²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É±é·à³¦¤Ë¼ç¼´¤òÃÖ¤¯»í¿¹¤í¤Ð¡£¾¾ºä¤È¤Ï¡¢Âè£´£³²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¾ºä¼ç±é±Ç²è¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¡×°ÊÍè¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡Ê£²£°£²£´Ç¯¡Ë¡¢¡ØVIVANT¡Ù¡Ê£²£°£²£³Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡Ê£²£°£²£±Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüÍË·à¾ìºîÉÊ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿ÈÓÅÄÏÂ¹§¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¾¾ºä¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¤Î¸æ¾å¹§¡Ê¤ß¤«¤ß¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¡£¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤òµ¡¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ°é¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸æ¾å¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£À©ÅÙ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤é¤Ð¸½¾ì¤«¤éÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢À©ÅÙ¤ÎÆâÉô¤«¤é¤Ö¤Ã²õ¤»¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¼«¤é¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¡£À©ÅÙ¤òºî¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë´±Î½¤È¡¢À©ÅÙ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¶µ»Õ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤Í¤ë¡È´±Î½¶µ»Õ¡É¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë£±£¸ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚEpisode 5 -confidence-¡Û¡¡¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡¡
2025Ç¯2·î16Æü(Æü) ¤è¤ë09:00 ¡Á 09:54
¿Àºê¡Ê±üÊ¿Âç·ó¡Ë¤Ï¸æ¾å¡Ê¾¾ºäÅíÍû¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËµÝ¸¹¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¤ÈÌÌ²ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëµÝ¸¹¤Î²áµî¡£¿´¤òÊÄ¤¶¤¹Èà½÷¤Ë¿Àºê¤Ï¤É¤¦ÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡©
°ìÊý¡¢3Ç¯2ÁÈ¤Ï¹â¹»À¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤âÂç¿Í¼Ò²ñ¤Î¸¢ÎÏ¤Î¹½¿Þ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢×ÖÅÙ¤ò¤â¤Ö¤ÁÇË¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸æ¾å¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»îÎý¤È¤Ï¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Î½Ð±é¼Ô¡Ï
¸æ¾å(¤ß¤«¤ß)¡¡¹§(¤¿¤«¤·)¾¾ºäÅíÍû
À§»Þ(¤³¤ì¤¨¤À)¡¡Ê¸(¤Õ¤ß)¹á(¤«)µÈ²¬Î¤ÈÁ
¹ÂÃ¼(¤ß¤¾¤Ï¤¿)¡¡´°(¤¿¤â¤Ä)Ç÷ÅÄ¹§Ìé
°ì¿§(¤¤¤Ã¤·¤)¡¡¿¿Í³Èþ(¤Þ¤æ¤ß)±±ÅÄ¤¢¤µÈþ
ÄÅ¿á(¤Ä¤Ö¤)¡¡È»¿Í(¤Ï¤ä¤È)Ý¯°æ³¤²»
Ãæ²¬(¤Ê¤«¤ª¤«)¡¡ÁÔ(¤½¤¦)ÇÏ(¤Þ)ÎÓ¡¡ÂÙÊ¸
ÄÍÅÄ(¤Ä¤«¤À)¡¡¹¬Â¼(¤æ¤¤à¤é)µÚÀî¸÷Çî
ºã(¤µ¤¨)Åç(¤¸¤Þ)¡¡Íª»Ò(¤æ¤¦¤³)¾ïÈ×µ®»Ò
¸ÅÂå(¤³¤À¤¤)¡¡¿¿(¤Þ¤µ)½¨(¤Ò¤Ç)ËÌÂ¼°ìµ±
¡ÚÎÙÆÁ³Ø±¡3Ç¯2ÁÈ¡Û
¿Àºê(¤«¤ó¤¶¤)¡¡ÂóÅÍ(¤¿¤¯¤È)±üÊ¿Âç·ó
ÉÙ±Ê(¤È¤ß¤Ê¤¬)¡¡Áó(¤¢¤ª¤¤)¼¬ÅÄºÌ¼î
¼¡¸µ(¤Ä¤®¤â¤È)¡¡¸ÂÀ(¤±¤ó¤¿)·¦ÄÍ°¦Î®
ÄÇÍÕ(¤·¤¤¤Ð)¡¡½ÕÇµ(¤Ï¤ë¤Î)µÈÌøºéÎÉ
µÜß·(¤ß¤ä¤¶¤ï)¡¡ÎÃ(¤ê¤ç¤¦)ËÅÄÍµÂç
Åì±À(¤·¤Î¤Î¤á)¡¡²¹(¤¿¤º¤Í)¾åºä¼ùÎ¤
ÀéÌÚÎÉ(¤Á¤®¤é)¡¡ÍÚ(¤Ï¤ë¤«)郄ÀÐ¤¢¤«¤ê
ÆÁ¼é(¤È¤¯¤â¤ê)¡¡¿Ø(¤¸¤ó)È¬Â¼ÎÑÂÀÏº
ÅßÌÚ(¤Õ¤æ¤)¡¡Îµ°ìÏº(¤ê¤å¤¦¤¤¤Á¤í¤¦)»³²¼¹¬µ±
ÏÂµ×°æ(¤ï¤¯¤¤)¡¡æÆ(¤«¤±¤ë)²ÆÀ¸Âç¸Ð
ÁÒµÈ(¤¯¤é¤è¤·)¡¡Í³²ê(¤æ¤á)±Æ»³Í¥²Â
Ý¯°æ(¤µ¤¯¤é¤¤)¡¡Ì¤ÃÎÎ±(¤ß¤Á¤ë)±ÊÀ¥è½»Ò
°ÂÀ¾(¤¢¤ó¤¶¤¤)¡¡½ßÊ¿(¤¸¤å¤ó¤Ú¤¤)¿¹¡¡½¥ÅÍ
¾®·ª(¤ª¤°¤ê)¡¡Å·²»(¤¢¤Þ¤Í)°ÂÀÆÀ±Íè
À²»³(¤Ï¤ì¤ä¤Þ)¡¡Æà½ï(¤Ê¤ª)Ìð¿áÆà»Ò
¹áÀî(¤«¤¬¤ï)¡¡Âç¼ù(¤À¤¤¤)º£°æÉ¢ÅÍ
ÇÈÂ¿Ìî(¤Ï¤¿¤Î)¡¡ÐÒ(¤¿¤¹¤¯)¿¿µÝÌÒÇ·
±ÝËÜ(¤¨¤Î¤â¤È)¡¡ºéÎÉ(¤µ¤¯¤é)À¾ËÜ¤Þ¤ê¤ó
±óÅÄ(¤ª¤ó¤À)¡¡¾Í»Ò(¤·¤ç¤¦¤³)²Ö²¬¤¹¤ß¤ì
¸Í±£(¤È¤¬¤¯¤·)¡¡ÛÙ(¤·¤ª¤ê)ÌîÆâ¤Þ¤ë
Â¼²¬(¤à¤é¤ª¤«)¡¡¾Ä(¤ï¤¿¤ë)»³ÅÄ·ò¿Í
°Ë¸¶(¤¤¤Ï¤é)¡¡Ãè(¤½¤é)ÅÏÊÕ¡¡¿§
¹âÍü(¤¿¤«¤Ê¤·)¡¡¿¸ÂÀÏº(¤·¤ó¤¿¤í¤¦)ÀÄ»³Î¿Âç
ÀîÅç(¤«¤ï¤·¤Þ)¡¡·½Í´(¤±¤¤¤¹¤±)Æ£ËÜ°ìµ±
±óÆ£(¤¨¤ó¤É¤¦)¡¡ÍºÂç(¤æ¤¦¤À¤¤)ÅâÌÚ½ÓÊå
°½À¥(¤¢¤ä¤»)¡¡ÃÒ²Ö(¤È¤â¤«)ÂçÄÍË¨¹á
»Ô¸¶(¤¤¤Á¤Ï¤é)¡¡ÊæÇÈ(¤Û¤Ê¤ß)ÎëÀî¼ÓÍ³
¶â¿¹(¤«¤Ê¤â¤ê)¡¡³¨Ëã(¤¨¤Þ)¶Üß·¿÷Íü
Ì¾ÁÒ(¤Ê¤°¤é)¡¡ÃÎ²Â(¤Á¤«)ÇòÁÒÊË¶õ
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù
£²£°£²£µÇ¯£±·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µÆüÍË¤è¤ë£¹¡§£°£°¡Á£¹¡§£µ£´
¡ÎÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ïhttps://www.tbs.co.jp/mikami_sensei_tbs/
¡ÎÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ï@mikamisenseitbs
¡ÎÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡Ïmikamisensei_tbs
¡ÎÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡Ï2025shinnichiyogekijyo
¡ÎTVerÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¸¡Ïhttps://tver.jp/series/sr2wexxwqg
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï#¸æ¾åÀèÀ¸