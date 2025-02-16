¥Õ¥¸¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¡×ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ê¤·¡¡MCÅìÌî¹¬¼£¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤Å¤é¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ¡Ë¤¬16Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡Ê54¡Ë¤¬8¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÏKAT¡ÝTUN¤Î²ò»¶¤ä¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç52ºÐ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿³ëÀ¾µªÌÀ¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢È÷ÃßÊÆÊü½Ð¡¢ÉÊÀî¶è¤ÎÃæ³Ø¤ÎÀ©ÉþÌµ½þ²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤Ç¤¤¤È¤¦¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Î¤»¤¤¤«¡¢²¿¤«¤ªÃã¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö¤À¤«¤éÁ°²ó¤È¤«°ÊÁ°¤Î»þ¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Å¤é¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì£¤ÎÊý¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤È¤¦¤Ï¡ÖÇþÃã¤«¤Ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï»öÁ°¼ýÏ¿¡£Á°Æü15Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê31¡Ë¤È¤È¤â¤ËYouTube¤Ç¼Õºá¤·¤¿ÏÃÂê¤Ï¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£