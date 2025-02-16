¥â¥Ç¥ëÌîºêË¨¹á¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£±st¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¸¥§¥é¥·¡¼¡×È¯Çä¡¡¡Ö¥¸¥§¥é¥·¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡×
¥â¥Ç¥ëÌîºêË¨¹á¡Ê35¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Öjealousy¡Ê¥¸¥§¥é¥·¡¼¡Ë¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
2009Ç¯¡ÊÊ¿21¡Ë¤Ë19ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡Önon¡Ýno¡×¡Ösweet¡×¡ÖÈþ¿ÍÉ´²Ö¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç³èÌö¡£¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤´éNo¡¥1¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç°´ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¡¢¥Õ¡¼¥³¥Ã¥¯Åç¤Ç4Çñ5Æü¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥ì¥¹¤Î¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÌîºê¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î4·î¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢15¼þÇ¯µÇ°¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤òºî¤í¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ¤Î¥à¥Ã¥¯ËÜ¤Ï½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¤Ç10¥¥í¤¯¤é¤¤¡ÈÂ¡³è¡É¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊýË¡¤ò¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤¿Êì¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡£ÁÄÊì¤«¤é¤Ï¡Ö¼»ÅÊ¤·¤Á¤ã¤¦¤ï¡×¡£Í§Ã£¤«¤é¤Ï¡Ö¹¶¤á¤¿¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö15¼þÇ¯µÇ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ¤Î»ä¤ò½Ð¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥é¥·¡¼¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¥¸¥§¥é¥·¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¸«¤»¤Ê¤¤¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê´¶¤¸¡£¸«¤»¤¹¤®¤Ê¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ¿ô¤Ï199ÅÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£200ÅÀËþÅÀ¤Î¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¢¤È¤Î1ÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ª¼Çµï¡¢½÷Í¥¶È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£