²£ÉÍFC¤¬FW¿¹³¤ÅÏ¡õGK½ÂÃ«ÈôæÆ¤ÎÉé½ý¤òÊó¹ð¡Ä¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìº¿¹ü¹üÀÞ¤È¸ª´ØÀáÃ¦±±
²£ÉÍFC¤Ï16Æü¡¢FW¿¹³¤ÅÏ¤ÈGK½ÂÃ«ÈôæÆ¤ÎÉé½ý¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¿¹¤Ï1·î22Æü¡¢½ÂÃ«¤Ï1·î25Æü¤Î°ì¼¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÉé½ý¡£¿¹¤¬±¦º¿¹ü¹ü´´Éô¹üÀÞ¡¢½ÂÃ«¤¬±¦¸ª´ØÀáÃ¦±±¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ´¼£¤Ï·Ð²á´Ñ»¡¸å¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¿¹¤Ï2024Ç¯¤«¤é²£ÉÍFC¤Ë²Ã¤ï¤ë¤â¡¢J2¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤«¤é3»î¹çÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤ÇÁ°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡£2024¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½ÂÃ«¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²£ÉÍFC¤Ëµ¢´Ô¡£¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÇÀï¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J2¤Ç19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
J1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²£ÉÍFC¤Ï15Æü¡¢³«ËëÀá¤ÇFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¡£¿¹¤È½ÂÃ«¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¿¹¤Ï1·î22Æü¡¢½ÂÃ«¤Ï1·î25Æü¤Î°ì¼¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÉé½ý¡£¿¹¤¬±¦º¿¹ü¹ü´´Éô¹üÀÞ¡¢½ÂÃ«¤¬±¦¸ª´ØÀáÃ¦±±¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ´¼£¤Ï·Ð²á´Ñ»¡¸å¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¿¹¤Ï2024Ç¯¤«¤é²£ÉÍFC¤Ë²Ã¤ï¤ë¤â¡¢J2¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤«¤é3»î¹çÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤ÇÁ°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡£2024¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½ÂÃ«¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²£ÉÍFC¤Ëµ¢´Ô¡£¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÇÀï¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J2¤Ç19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
J1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²£ÉÍFC¤Ï15Æü¡¢³«ËëÀá¤ÇFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¡£¿¹¤È½ÂÃ«¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é