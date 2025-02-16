ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢µµÍüÏÂÌé¤«¤éÅÅÏÃ¤ÇKAT-TUN²ò»¶Êó¹ð¡Ö»öÌ³½ê¤ÈÙæ¤á¤¿¤Î¡©¡×¤Ë²óÅú¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¡Ä²ñÏÃÆâÍÆÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Û²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡¢2·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊËè½µÆüÍË11¡§45¡Á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿KAT-TUN¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢ÈþÊ¸»úºÝÎ©¤ÄÄ¾É®¥ì¥¿¡¼
µµÍü¤ÈÀÎ¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÂÅÄ¤Ï¡¢µµÍü¤«¤é3²ó¤Û¤ÉÃåÅÅ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢Ä¾ÀÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ëº£¸å¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö3·îËö¤Þ¤Ç¤ÏKAT-TUN¤Ê¤Î¤ÇÀÕÇ¤»ý¤Ã¤ÆKAT-TUN¤ÎÌ¾¤ò±ø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Á´¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µµÍü¤ÎKAT-TUN¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Ö»öÌ³½ê¤ÈÙæ¤á¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µµÍü¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡¢µµÍü¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈÖÁÈ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤ò»öÁ°¤Ëµö²Ä¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Èà¤Ï¤ä¤ëµ¤¤Þ¤ó¤Þ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
STARTO ENTERTAINMENT¤Ï2·î12Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢KAT-TUN¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£µµÍü¤Ï3·î31Æü¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà½ê¤·¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢ÈþÊ¸»úºÝÎ©¤ÄÄ¾É®¥ì¥¿¡¼
¢¡ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢µµÍüÏÂÌé¤«¤é¤ÎÅÅÏÃÌÀ¤«¤¹
µµÍü¤ÈÀÎ¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÂÅÄ¤Ï¡¢µµÍü¤«¤é3²ó¤Û¤ÉÃåÅÅ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢Ä¾ÀÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ëº£¸å¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö3·îËö¤Þ¤Ç¤ÏKAT-TUN¤Ê¤Î¤ÇÀÕÇ¤»ý¤Ã¤ÆKAT-TUN¤ÎÌ¾¤ò±ø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Á´¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µµÍü¤ÎKAT-TUN¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡¢µµÍü¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈÖÁÈ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤ò»öÁ°¤Ëµö²Ä¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Èà¤Ï¤ä¤ëµ¤¤Þ¤ó¤Þ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
STARTO ENTERTAINMENT¤Ï2·î12Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢KAT-TUN¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£µµÍü¤Ï3·î31Æü¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà½ê¤·¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û