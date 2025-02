°ñ¾ë¸©ÂçÀöÄ®¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬²£ÉÍ¤Ë¡ª ¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÇÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÍ¥¤·¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²«¶âÄ®¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は横浜・黄金町にオープンしたドーナツ店。

ROMII DONUT STORE 横浜店(神奈川・黄金町)

外観 写真:食べログマガジン編集部

2024年12月16日、京急本線・黄金町駅から徒歩約2分のところに、ドーナツ専門店「ROMII DONUT STORE(ロミー ドーナツ ストア)横浜店」がオープンしました。

茨城県大洗町に店舗を構える本店は、2021年9月開業。昔ながらの素朴でしっかりとした食べ応えが特徴的な生地のおいしさが際立つドーナツです。“このおいしさをもっと多くの人に届けたい”との思いから、横浜への出店を決めたとのこと。運営は、隣接する「炭火焼ケータリングのニュージーランド社」が行っています。

揚げたてドーナツ 写真:お店から

生地はすべて店内で手作り。信頼できる材料を使って、できる限り安心安全な品質での提供を心掛けています。

(前列左から)オールドファッション、オールドファッションキャラメル、オールドファッションチョコレート。(後列左から)ピスタチオ&ホワイトチョコ、シュガードーナツ、きなこドーナツ 写真:食べログマガジン編集部

お店のイチオシは、ザクザクとした食感が魅力の「オールドファッション」183円。揚げる前の生地に溝を入れることで、揚げた時に割れ目が広がり、歯ごたえのある食感が生まれるとのこと。味わいは、ノーマルと「オールドファッションチョコレート」205円、「オールドファッションキャラメル」216円の3種類です。

人気の「あんバター」 写真:お店から

横浜にある老舗・清水製餡所のあんことバターをサンドした「あんバター」226円も人気商品。コクのあるドーナツ生地と甘塩っぱさがクセになる味わいです。

ショーケース 出典:Darschさん

ショーケースには、常時12種類程度のドーナツを陳列。どれも200円前後と購入しやすい価格設定なので、ふだんのおやつにも手土産にも利用しやすいですね。

ドーナツの包み紙もキュート 写真:食べログマガジン編集部

休日の伊勢佐木町散策や、界隈のミニシアターのお供にも。いろいろな楽しみ方が広がる横浜ドーナツのニューカマー、ぜひチェックしてください!

食べログレビュアーのコメント

映画が始まる前に 出典:ハチワレキジシロさん

『こういうドーナツが食べたかった!

オールドスタイルのドーナツです。

似たようなものはありますが、最近は柔らかめが主流なので、なんか違うんだよな〜

ガリガリのオールドファッション、そうそうこれこれって感じです』(Darschさん)

お手頃価格のドーナツ 写真:食べログマガジン編集部

『とっても可愛らしいドーナツがお手頃価格で購入できます!

オールドファッションキャラメル 216円

表面サクサクっとした食感の生地にキャラメルがかかっていて、かなり好み〜!

ブルーベリーグレーズ 205円

少し優しめの生地に、甘酸っぱいグレーズたっぷりで美味しい!

このお値段でこれだけちゃんと美味しいドーナツが買えるのは嬉しすぎますね。

お店も可愛く、とっても心躍りました!』(pureberryさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ROMII DONUT STORE 横浜店住所 : 神奈川県横浜市中区末吉町3-66 横浜SKビル 1FTEL : 045-900-0463

文:斎藤亜希

