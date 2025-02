3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥ê¥éー¥É¤¬Í½ÁªÇÔÂà¡Ä¡ÖStarry 3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¥Òー¥íー¤¬½éÍ¥¾¡

2月16日(現地時間15日)、「NBAオールスター2025」のオールスターウィークエンド2日目は、カリフォルニア州サンフランシスコのチェイス・センターで「State Farmオールスター・サタデーナイト」が開催された。

2番目に行われたのが「Starry 3ポイントコンテスト」。出場選手はファーストラウンドの試投順にキャム・ジョンソン(ブルックリン・ネッツ)、ダリアス・ガーランド(クリーブランド・キャバリアーズ)、ケイド・カニングハム(デトロイト・ピストンズ)、ノーマン・パウエル(ロサンゼルス・クリッパーズ)、タイラー・ヒーロー(マイアミ・ヒート)、ジェイレン・ブランソン(ニューヨーク・ニックス)、バディ・ヒールド(ゴールデンステイト・ウォリアーズ)、デイミアン・リラード(ミルウォーキー・バックス)。

ファイナルラウンドにコマを進めたのは最多の31ポイントをマークしたヒールド、24ポイントのガーランド、19ポイントのヒーローの3名。3連覇を狙ったリラードは好調なスタートを見せたが、中盤以降、シュートがリングを叩き得点が伸びず18ポイントにとどまり、惜しくもファーストラウンド敗退となった。

BUDDY HIELD IS STROKING THE 3 🔥

31 points… the most in Round 1!#Starry3PT on TNT pic.twitter.com/JgFewsCzTY

- NBA (@NBA) February 16, 2025