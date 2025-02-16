3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥ê¥éー¥É¤¬Í½ÁªÇÔÂà¡Ä¡ÖStarry 3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¥Òー¥íー¤¬½éÍ¥¾¡

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BUDDY HIELD IS STROKING THE 3 🔥
31 points¡Ä the most in Round 1!#Starry3PT on TNT pic.twitter.com/JgFewsCzTY
- NBA (@NBA) February 16, 2025
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Tyler Herro, 2025 #Starry3PT Champ 🎯🔥 https://t.co/BgHxXrxDiD pic.twitter.com/v4OvXOYlj3
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