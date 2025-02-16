Ì®¤Ê¤·³ÎÄê¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤¬¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç


µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤È¤Î´Ø·¸À­¤ò¥Ï¥Ã¥­¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÃËÀ­¤Î¸ÀÆ°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ö»þ´Ö¤Ç¤­¤¿¤éÍ¶¤¦¤ï¡×


ÃËÀ­¤«¤é¡Ö»þ´Ö¤Ç¤­¤¿¤éÍ¶¤¦¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º½÷À­¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼¡¤¬¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£

¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤«¤Ê¤ê¼«¸ÊÃæ¤Ç¡¢¡ÖÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤â¤·ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤­¤Ê¤é¡¢ÃËÀ­¤Ï»þ´Ö¤òºî¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£

¡Ö²¶¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡×


ÃËÀ­¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö²¶¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¶¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ªÃÇ¤ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

´ðËÜÅª¤ËÃËÀ­¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À­¤ÈÍ½Äê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½÷À­¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÃËÀ­¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ò¾Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

🌼¤«¤Ê¤ê¼«¸ÊÃæ¡Ä¡£ÃËÀ­¤¬¡ÖÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¤À¤±¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È