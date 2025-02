ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お部屋の中に映画のワンシーンが蘇る、ディズニーデザイン「光りが揺らめくキャンバスアートパネル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「光りが揺らめくキャンバスアートパネル」

価格:5,490円(税込)

サイズ:幅約22、奥行約2、高さ約22cm

製品重量:約340g(本体のみ)

主材:MDF、キャンバス(ポリエステル100%)、ABS樹脂

単三乾電池3本使用(別売り)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※取り付け具(引掛ねじ・フック・押しピン等)は付属していません

キャンバス地に映画のワンシーンを表現したアートパネル。

スイッチを入れると、より幻想的な雰囲気になり、アートにあわせた揺らめくような光が素敵☆

壁かけでも、イーゼルなどに立てかけても使うことができます。

場所を選ばずに使える電池式なのも魅力的です。

デザインは『シンデレラ』、「ラプンツェル」、『ピーター・パン』の3種類がラインナップ。

シンデレラ

『シンデレラ』デザインのアートパネル。

劇中で、魔法使いの妖精「フェアリーゴッドマザー」がカボチャに魔法をかけて馬車にするあの名シーンが描かれています!

馬車のまわりが魔法でキラキラと輝く様子が美しく、思わずうっとり。

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのアートパネル。

「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」がゴンドラに乗ってランタンを飛ばす、ロマンティックなシーンがアートに☆

ライトアップすると幻想的な光景が広がります。

ピーター・パン

『ピーター・パン』デザインのアートパネル。

ロンドンの空を飛ぶ「ピーター・パン」、「ウェンディ」、「ジョン」、「マイケル」、そして「ティンカー・ベル」の姿が!

今にも「ピーター・パン」たちの楽しそうな声や音楽が聞こえてきそうです。

スイッチを入れると雰囲気がガラッと変わります。

アートにあわせてライトアップ◎

<素材アップ>

壁かけをする場合は、市販のフックなどを使用してセットします。

リビングに寝室、廊下などどこに飾っても可愛い!

お部屋の中に映画のワンシーンが蘇る、ディズニーデザイン「光りが揺らめくキャンバスアートパネル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

