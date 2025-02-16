Æôºê½Ð¿È¤ÎÈþ¿Í³ÊÆ®²È¡¡°¤Éô°ìÆó»°¤È¡ÖÃæ³Ø¹»¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡Ö¥â¥Æ¤Æ¤¿¡£¼þ¤ê¤Ï¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ê26¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½ÀÆ»ÃË»Ò66¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê27¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¡¦Æôºê½Ð¿È¤Î¥±¥¤¥È¡£°¤Éô¤È¤Ï¡ÖÃæ³Ø¹»¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¶á¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é»î¹ç¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¿ô²ó¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ³Ø¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¸þ¤³¤¦¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´é¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¥â¥Æ¤Æ¤¿¡£¼þ¤ê¤Ï¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£