¡Ú²®ÌîÍ³²Â¡ÛÃÂÀ¸Æü¤ËÄ¾É®¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¡ÖÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×
¸µNGT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²®ÌîÍ³²Â¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²®ÌîÍ³²Â¡ÛÃÂÀ¸Æü¤ËÄ¾É®¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¡ÖÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢26ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤ÎÀÜ¼Ì¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë²ÖÂ«¤ò·È¤¨¡¢¸å¤í»Ñ¤Î¿·Ïº¤ÎÏÓ¤ò¤È¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤ªÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¹ç¤¤Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ãç´Ö¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
¿À»ö,
²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê,
³¤,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºßÂð°åÎÅ,
°ÖÎîº×,
Åìµþ