¥«¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤âÀÅ²¬¶õ¹Á¤Ë½¸·ë¡¡FDA¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÌ©Ãå
¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡ÊFDA¡Ë¤Ï2·î2Æü¡¢¡ÖFDA¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° at ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï2023Ç¯3·î5Æü¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ç4²óÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°¦ÃÎ¸©±ÄÌ¾¸Å²°¶õ¹Á¡Ê¾®ËÒ¶õ¹Á¡Ë¤¬²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀÅ²¬¶õ¹Á¤Î³«¹Á15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢FDAÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¤Ç½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÁ´220ÁÈ¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ìó6.3ÇÜ¤ÎÇÜÎ¨¤ò¤¯¤°¤ê¤Ì¤±¤¿35ÁÈ69Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢2024Ç¯¤ËÂàÌò¤·¤¿4¹æµ¡¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë170¹æµ¡¡¢µ¡ÂÎµ¹æ¡§JA04FJ¡Ë¤Îµ¡ÂÎ¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤ò¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ë»ØÄê¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢FDA¼Ò°÷¤â¾åÃå¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤ÉÎÐ¿§¤ÎÉþÁõ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¶õ¹Á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÎÐ¿§¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤Æ¥«¥Ã¥Ñ¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç»²²Ã¤·¤¿À°È÷»Î¤â¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï³ÊÇ¼¸ËÊÔ¡¢¶õ¹ÁÊÔ¡¢Í·Í÷¥Õ¥é¥¤¥È¤Î3Éô¹½À®¡£Âè1Éô¤Î³ÊÇ¼¸ËÊÔ¤Ç»²²Ã¼Ô¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¤Î15¹æµ¡¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë175·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ¹æ¡§JA15FJ¡Ë¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÀ°È÷»Î¤Ë¤è¤ëµ¡ÂÎ²òÀâ¤ä¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¸«³Ø¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£µ¡Æâ¤Î³ÆºÂÀÊ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¶õ¹Á¤äÉô½ð¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤«¤¤³¤ó¤À¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥«¥Ð¡¼¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
³ÊÇ¼¸Ë¤Î°ì³Ñ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤Ï¡¢4¹æµ¡¤Î¥Î¡¼¥º¥®¥¢¥É¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£¤³¤ì¤Ï4¹æµ¡¤ÎÆ¹ÂÎ¥Ñ¥Í¥ë¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ëµ¡¤Î¥Õ¥é¥Ã¥×ÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ôÉì¸©¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë²Ã¹©¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢4¹æµ¡¤Î¥Õ¥é¥Ã¥×¤Î¥È¥ë¥¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡¢¿âÄ¾ÈøÍã¤ÎÅÀ¸¡¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÇÑÉÊ¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
[caption id="attachment_329249" align="alignnone" width="900"] ¢¥SKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÈô¹Ôµ¡¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ°¦ÐÔ¤µ¤ó[/caption]
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSKE48¡×¤ÎÎëÌÚ°¦ÐÔ¤µ¤ó¤¬2024Ç¯9·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î3ÂåÌÜÀ©Éþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£Âç¤ÎÈô¹Ôµ¡¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤ÏÊì¿Æ¤È¤È¤â¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
[caption id="attachment_329270" align="alignnone" width="900"] ¢¥µ¡ÂÎ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤±¤ë´ó¤»½ñ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¹þ¤ó¤À[/caption]
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏFDA¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Êµ¡ÂÎ¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÅë¾è¤¹¤ëÆü¤Þ¤Ç²¿¿§¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡ÈFDA°¦¡É¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Êµ¡ºà¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¿å¿§¤Î2¹æµ¡¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë170·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ¹æ¡§JA02FJ¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤¯Âè2Éô¤Î¶õ¹ÁÊÔ¤Ï¡¢À°È÷»Î¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ¶µ¼¼¤ÈÀ©¸Â¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¹Ò¶õ¶µ¼¼¤Ç¤ÏFDA¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ëµ¡¤Îµ¡ÂÎ¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÃÍÃÊ¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿¡¼¥Ó¥ó¥Ö¥ì¡¼¥É1Ëç¤ÎÃÍÃÊ¤¬Ìó300Ëü±ß¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ì¼þÆ»Ï©¤ò1¼þ¤¹¤ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÃåÎ¦µ¡¤ò³êÁöÏ©¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë·×´ïÃåÎ¦ÁõÃÖ¡ÊILS¡Ë¤ä¡¢Èô¹Ôµ¡¤ËÊý°Ì¾ðÊó¤äµ÷Î¥¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ¶Ã»ÇÈÁ´Êý¸þ¼°ÌµÀþÉ¸¼±»ÜÀß¤Èµ÷Î¥Â¬ÄêÍÑ»ÜÀß¡ÊVOR/DME¡Ë¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤ÊÀßÈ÷¤ÎÀâÌÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®Æ°ÊªÊá³ÍÍÑ¤Îæ«¤Ê¤É»³¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬¶õ¹Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀßÈ÷¤Î¾Ò²ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¸á¸å¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ÇÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤ëÍ·Í÷¥Õ¥é¥¤¥È¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆî´ßÄãµ¤°µ¤ÎÀÜ¶á¤ÇÄ«¤«¤é¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¶õÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤Î»þ´Ö¤¬¶áÉÕ¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÅ·¸õ¤¬½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤¿¡£
[caption id="attachment_329257" align="alignnone" width="900"] ¢¥ ¤³¤ÎÆü¤ÏFDA¼Ò°÷¤â¡ÈÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¡É¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç»²²Ã¡£Í·Í÷¥Õ¥é¥¤¥È¤Îµ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊØ¤Îµ¡Ä¹¤Ï¡È¤È¤â¤¯¤ó¡É¡¢ÉûÁà½Ä»Î¤Ï¡È¤«¤Ã¤·¡¼¡É¡¢µÒ¼¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¤¬¤Ã¤¡¼¡É¡¢¡È¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¹¡×¤È¥¯¥ë¡¼¤Î¾Ò²ð¤¬¤¢¤Ã¤¿[/caption]
Í·Í÷¥Õ¥é¥¤¥È¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¸áÁ°¤Î³ÊÇ¼¸ËÊÔ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤¿15¹æµ¡¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÉ¸¹â¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÊØÌ¾¤ÎJH3776ÊØ¤Ï¡¢¸á¸å2»þ24Ê¬¤Ë5ÈÖ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ÐÈ¯¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥¤ò²ò½ü¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÇRWY12¤«¤éÎ¥Î¦¤·¤¿¡£
Î¥Î¦¸å¤Ï°ìÅÙ½Ù²ÏÏÑ¤ËÈ´¤±¡¢ÉÙ»ÎÀî¤Î²Ï¸ýÉÕ¶á¤«¤éÉÙ»Î»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÌ¾å¡£ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÄã¤¤¹âÅÙÌó5,000¥á¡¼¥È¥ë¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤ÇÈô¹Ô¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ±À³¤¤Î´Ö¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤¿ÉÙ»Î»³¤¬±¦¤Îµ¡Áë¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í·Í÷¥Õ¥é¥¤¥È¤Ïº¸±¦Î¾Â¦¤Îµ¡Áë¤«¤éÉÙ»Î»³¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÀ¾Â¦¤ò2±ýÉü¤·¡¢¸á¸å3»þ26Ê¬¤ËÀÅ²¬¶õ¹Á¤Ëµ¢Ãå¡£¤ªÅÚ»º¤ËFDA¼Ò°÷¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥«¥Ð¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ëµ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
[caption id="attachment_329248" align="alignnone" width="900"] ¢¥µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î3ÂåÌÜÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¡Êº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë[/caption]
[caption id="attachment_329265" align="alignnone" width="900"] ¢¥ÎÐ¿§¤¬¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¨¥ë¤ÎÈï¤êÊª¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»²²Ã¼Ô¤â[/caption]
[caption id="attachment_329267" align="alignnone" width="900"] ¢¥µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤«¤é¥®¥ã¥ì¡¼¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¿Æ»Ò[/caption]
[caption id="attachment_329268" align="alignnone" width="900"] ¢¥¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥«¥Ð¡¼¤Ë¤ÏFDA¼Ò°÷¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬[/caption]
[caption id="attachment_329263" align="alignnone" width="900"] ¢¥´ó¤»½ñ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç15¹æµ¡¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¯»²²Ã¼Ô[/caption]
[caption id="attachment_329260" align="alignnone" width="900"] ¢¥15¹æµ¡¤Îµ¡ÂÎ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸[/caption]
[caption id="attachment_329262" align="alignnone" width="900"] ¢¥¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¡¢4¹æµ¡¤ÎÆ¹ÂÎ¥Ñ¥Í¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼[/caption]
[caption id="attachment_329258" align="alignnone" width="900"] ¢¥¥¿¡¼¥Ó¥ó¥Ö¥ì¡¼¥É¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ëÃË¤Î»Ò[/caption]
[caption id="attachment_329255" align="alignnone" width="900"] ¢¥Í·Í÷¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇÉÙ»Î»³¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë»²²Ã¼Ô[/caption]
[caption id="attachment_329253" align="alignnone" width="900"] ¢¥Í·Í÷¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç»²²Ã¼Ô¤È¸òÎ®¤¹¤ëµÒ¼¼¾èÌ³°÷[/caption]
[caption id="attachment_329254" align="alignnone" width="900"] ¢¥Í·Í÷¥Õ¥é¥¤¥È½ªÎ»¸å¡¢»²²Ã¼Ô¤È¸òÎ®¤¹¤ëµÒ¼¼¾èÌ³°÷[/caption]
[caption id="attachment_329251" align="alignnone" width="900"] ¢¥¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥«¥Ð¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È[/caption]
[caption id="attachment_329250" align="alignnone" width="900"] ¢¥åÌÌ©¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤â[/caption]
[caption id="attachment_329269" align="alignnone" width="900"] ¢¥¡Ö4¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇµÇ°»£±Æ[/caption]