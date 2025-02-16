¾®·¿¸¤¤Î¡Ø¼÷Ì¿¤¬½Ì¤à¡ÙÀäÂÐNG¹Ô°Ù5Áª¡¡»ô¤¤¼ç¤¬¸«Ä¾¤¹¤Ù¤À¸³è½¬´·¤È¤Ï¡©
¾®·¿¸¤¤ÏÂÎ³Ê¤¬¾®¤µ¤¯ºÙ¤¤¤¬¤æ¤¨¤Î¼åÅÀ¤âÂ¿¤¤
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¾®·¿¸¤¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½»Âð´Ä¶¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î½»Âð¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Î¾®¤µ¤Ê¸¤¤ÎÊý¤¬»ô¤¤¤ä¤¹¤¤¤´²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾®·¿¸¤¤¿¤Á¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤¬14.68ºÐ¤ÈÁ´ÂÎÊ¿¶Ñ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤äÄ¹¤á¤Ç¤¹¡£Âç·¿¸¤¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄ¹À¸¤¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®·¿¸¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤¬¸Î¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨ÃÈº¹¤Ë¼å¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Ë¤è¤ëÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈîËþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾®·¿¸¤¤Î¡Ø¼÷Ì¿¤¬½Ì¤à¡ÙÀäÂÐNG¹Ô°Ù5Áª
¾®·¿¸¤¤ÏÀ¸³è½¬´·¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¤Î¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¾®·¿¸¤¤Î¼÷Ì¿¤¬½Ì¤à¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÀäÂÐNG¹Ô°Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¤ÏÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¾®·¿¸¤¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿©»öÎÌ
¾®·¿¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¿©¤ÙÊª¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¸¤¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ä¤´ÈÓ¤òÍß¤·¤¬¤ë¤À¤±Í¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾®·¿¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëµ¬ÄêÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤ÈÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ºÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ø²æ¤äÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÍ¿¤¨²á¤®¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ä±¿Æ°¤Î¤µ¤»¤¹¤®
¾®·¿¸¤¤ÏÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯ºÙ¤¤¸¤¼ï¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ä±¿Æ°¤Î¤µ¤»²á¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´ØÀá¤òÄË¤á¤¿¤ê²ø²æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°¤ò¤µ¤»¤¹¤®¤ë¤ÈÂÎÎÏ¤ò²áÅÙ¤Ë¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£¾®·¿¸¤¤Ï¸¤¼ï¤´¤È¤ËÅ¬¤·¤¿±¿Æ°ÎÌ¤äÍ·¤ÓÊý¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3.¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤Î¾º¤ê¹ß¤ê
¼¼Æâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³¬ÃÊ¤ä¥½¥Õ¥¡¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¾º¤ê¹ß¤ê¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂç¤·¤¿¹â¤µ¤Ë»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¾®·¿¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾º¤ê¹ß¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÂ¹ø¤ä´ØÀá¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¤ËÂ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ê¡¢Ã¦±±¤ä¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤â¿ôÂ¿¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥¹¥íー¥×¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ²ø²æ¤äÉéÃ´¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤òÁö¤é¤»¤ë
¸½ºß¤ÎÆüËÜ½»Âð¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¾²¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤È³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯Â¤ÎºÙ¤¤¾®·¿¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ØÀáÉôÊ¬¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤òÁö¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¤ä´ØÀáÉôÊ¬¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æ¹üÀÞ¤äÂÇ¿È¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤òÄ¾¤ËÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¡¢°¦¸¤¤¬²á¤´¤¹¾ì½ê¤Ë¤Ï¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ä¥¿¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÉß¤¤¤ÆÂÐºö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î»ô°é
¾®·¿¸¤¤ÏÂ¾¤Î¸¤¼ï¤è¤ê¤âÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã¤¯¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÅÓÃ¼¤ËÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼¼²¹¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Äê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÕ¤ê¡¢ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê´Ä¶¤Ç²á¤´¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ²¹Ä´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢Ô¼¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯°¦¸¤¤¬²á¤´¤¹¾ì½ê¤Ç¤Ï¸¤¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤âÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
¾®·¿¸¤¤Ï¡¢Â¾¤Î¸¤¼ï¤è¤ê¤âÂ¤ä´ØÀá¤¬¼å¤¯¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤âÄã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²°³°¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼¼Æâ¤Ç¤â°ÂÁ´ÌÌ¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢°¦¸¤¤¬°ÂÁ´¤Ë²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)