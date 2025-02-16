¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¢Ä¹ÌîÇî¤¬¿Íµ¤Å¹¤ËÊÂ¤ÓÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡ÖÄ¶¥Õ¥«¥Õ¥«¤ÇÄ¶ÈþÌ£¤¤¡×
¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦20th Century¤ÎÄ¹ÌîÇî¤¬¿Íµ¤Å¹¤ËÊÂ¤ÓÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥æ¥«¥¤¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Á¥¥Á¥¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö16Æü¡×¡ÖÇîÂ¿¸ø±éÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢³Ú²°¤ËÍè¤¿Ä¹Ìî¤«¤é¡Ö¥æ¥«¥¤¤µ¤ó´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÌÞÏÀ¥¹¥¤¡¼¥Ä¸¦µæ²ñÉôÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö²¿»ö¤Ë¤â¹´¤ê¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤Ä¹Ìî¤¯¤ó¤Ï¸ø±éÁ°¤ÎÄ«¤Ë¿Íµ¤¤Ê¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤ËÊÂ¤ó¤ÇÇã¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¶¥Õ¥«¥Õ¥«¤ÇÄ¶ÈþÌ£¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¡Ö¤³¤ÎÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤ ´¶¼Õ¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö16Æü¤Ïµã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤âÂçÀé°¬³Ú¤À¡ª¡ª¡×¡Öº£¤òÆ¨¤·¤¿¤é¤â¤¦´Ñ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡ª¡ªÎò»ËÅª¤ÊÍ½ª¤ÎÈþ¤ò³§¤ó¤Ê¤Ç¾þ¤í¤¦¤¼¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÉñÂæ¾å¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ä°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£