Åìµþ£Ö¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¹ñÎ©³«Ëë¤È¤Ê¤ëÀ¶¿åÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡Ä£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±³«ËëÀï¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£±Àá¡¡Åìµþ£Ö¡½À¶¿å¡Ê£±£¶Æü¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î£Ê£±³«ËëÀï¡¢Åìµþ£Ö¡½À¶¿åÀï¤¬¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¸á¸å£²»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡£±£¹£¹£³Ç¯¤Î£ÊÁÏÀß»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¡×Æ±»Î¤Ë¤è¤ëÌ¾ÌçÂÐ·è¤Ï¡¢Æ±¤¸¹ñÎ©³«ºÅ¤ÇÅìµþ£Ö¤¬£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿£²£³Ç¯£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£Ð£Ï¡Ë·è¾¡°ÊÍè¤Ç¡¢£Ê£±¤Ç¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¡¢³«ËëÀá¤Ç¤Ï£¹£¹Ç¯°ÊÍè¡¢£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î²£ÉÍ£Æ£ÍÀï¡Ê£±¡ü£²¡Ë¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Î£²¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï£°£µÇ¯¤ÎÂçÊ¬Àï¡Ê£²¡»£±¡Ë°ÊÍè¡¢£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±³«ËëÀï¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Åìµþ£Ö¤ÎÀèÈ¯¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÚÅìµþ£Ö¡Û
¡¡¢§£Ç£Ë¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹
¡¡¢§£Ä£Æ¡¡¹ËÅçÍªÅÍ¡¡ÀéÅÄ³¤¿Í¡¡Ã«¸ý±ÉÅÍ
¡¡¢§£Í£Æ¡¡µÜ¸¶ÏÂÌé¡¡¿¹ÅÄ¹¸¼ù¡¡ºØÆ£¸ùÍ¤¡¡¾¾¶¶Í¥°Â
¡¡¢§£Æ£×¡¡»³¸«ÂçÅÐ¡¡ÌÚÂ¼Í¦Âç¡¡Ê¡ÅÄÍ¯Ìð
¡¡¢§¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡Ä¹ÂôÍ´Ìï¡¡Ê¿ÀîÎç¡¡°ð¸«Å¯¹Ô¡¡¿©ÌîÁÔËá¡¡²§Ä¹À»¡¡¿·°æÍªÂÀ¡¡À÷ÌîÍ£·î¡¡·§¼èÃ«°ìÀ±¡¡Çò°æÎ¼¾ç