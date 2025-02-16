ÌîºêË¨¹á¡¢½é¼Ì¿¿½¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç£±£°¥¥í¸ºÎÌ¡Ö¤ªÍ§Ã£¤äÎø¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤É½¾ð¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÌîºêË¨¹á¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¡Ö£ê£å£á£ì£ï£õ£ó£ù¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿½é¼Ì¿¿½¸¡£È¯Çä¤ò·Þ¤¨Ìîºê¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î£´·î¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È£±£µ¼þÇ¯¤Î¼Ì¿¿½¸¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Õ¡¼¥³¥Ã¥¯Åç¤Ç¹Ô¤¤¡¢¡ÖËèÆü¤ª¤¤¤·¤¤¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÎø¤·¤¯¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤Ç£±£°¥¥í¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÅìÍÎ°å³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÂ¡³è¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊýË¡¤Ç¸ºÎÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É·ò¹¯Åª¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊì¤¬¡Ø¤¤ì¤¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÁÄÊì¤â¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¼»ÅÊ¤·¤Á¤ã¤¦¤ï¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤ªÍ§Ã£¤«¤é¤Ï¡Ø¹¶¤á¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡£¤ªÍ§Ã£¤äÎø¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤É½¾ð¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£