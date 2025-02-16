¡Ö½Õ¤òºÌ¤ëËõÃã¥Õ¥§¥¢¡×¤¬3·î1Æü¤«¤é³«ºÅ¡ªËõÃã¤È¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï¤ÈËõÃã¤Î¥é¥Æ¤òÈÎÇä
ÁÏ¶È126Ç¯¡¢Ï·ÊÞ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë(³ô)Î¶Ì¾´Û¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¸æÃã¥Î¿å¤ÎÆüËÜÃã¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó1899¤ªÃã¤Î¿å¡×¤Ç¡¢ËõÃã¤È¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï¤ÈËõÃã¤Î¥é¥Æ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö½Õ¤òºÌ¤ëËõÃã¥Õ¥§¥¢¡×¤ò2025Ç¯3·î1Æü(ÅÚ)¡Á4·î30Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂÍÎ9ÉÊ¤ò¤Ò¤È»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡¢¤¤¤Á¤³゙¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥Õ゚¥ì¡¼¥È
¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡¢ËõÃã¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤ä¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢ÏÂÍÎ9ÉÊ¤ò¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¼òÃã¥±¡¼¥ ËõÃã¡×¤ä¤¤¤Á¤´¡¢¡ÈËõÃã¤¢¤é¤ì¡É¤Ê¤É¡¢·×16¼ï¤Î¿©ºà¤ò¥°¥é¥¹¤Ë½Å¤Í¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î½Õ¿§¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ä¡¢ËõÃã¤ÈÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Èºù¤¢¤ó¤ÎÆóÁØ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Öºù¤¢¤ó¤ÈËõÃã¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¡×¤â¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÊÂ¤Ö¡£
¤Þ¤¿¡¢ËõÃã¤È¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï¤Ë¹ç¤¦¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Ãã¤»¤ó¤ÇÅÀ¤Æ¤ëËõÃã¤Ë¹õÅü¤È¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¹õÅüËõÃã¥é¥Æ¡×¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î½Õ¿§¥Ñ¥Õ¥§¡×¤È¡Ö¹õÅüËõÃã¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÃã¥«¥Õ¥§¡Ö¥Á¥ã¥ä1899Åìµþ¡×¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¿·ºî¡Öºù¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¤Îºù¤¢¤óÊñ¤ß¡×¤Ê¤ÉÏÂÍÎ9ÉÊ¤ò¤Ò¤È»®¤Ë
¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢ËõÃã¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÏÂÍÎ9ÉÊ¤ò¤Ò¤È»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢ÎÐ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î½Õ¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¿·ºî¤Î¡Öºù¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡×¡£ºù¤ÎÍ¥¤·¤¤É÷Ì£¤Ë¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÈËõÃã¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¤è¤¯¹ç¤¦¤Ò¤ÈÉÊ¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤¤¤Á¤´¤ò´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ºù¤¢¤ó¤ÇÊñ¤ó¤ÇËõÃã¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¿·ºî¤Î¡ÈÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤ä¡¢¡Èºù¥¼¥ê¡¼¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¡¼¥È¤ËÊÂ¤Ö¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼(±öµ¤¤Î¤¢¤ë·Ú¿©)¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈËõÃãÌ£Á¹¡É¤È½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¡¢ËõÃã±ö¤ÇÌ£¤ï¤¦½Ü¤Î»³ºÚ¤ÎÅ·¤×¤é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÆüËÜÃã6¼ï¤«¤é1ÇÕ¤¬Áª¤Ù¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥é¥ó¡×¤â¡¢ÍèÅ¹Á°Æü18»þ¤Þ¤Ç¤Î´°Á´Í½ÌóÀ©¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ËõÃã¡ß¤¤¤Á¤´¡ßºù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢16¼ï¤Î¿©ºà¤ò½Å¤Í¤¿¥Ñ¥Õ¥§
¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î½Õ¿§¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢16¼ï¤Î¿©ºà¤ò¥°¥é¥¹¤Ë½Å¤Í¤¿¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÂç¿Í¤Î¡ÈÏÂ¥Ñ¥Õ¥§¡É¡£ºù¤Î²Ö¤Î±öÄÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Èºù¥¼¥ê¡¼¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢²¼ÁØ¤«¤éÃæÁØ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Á¤´¤ä¡ÈºùÆ¦Æý¥×¥ê¥ó¡É¡¢¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¡È¼òÃã¥±¡¼¥ ËõÃã¡É¡¢·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡¢Çò¶Ì¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Õ¥§¤Î¾åÁØ¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢µþÅÔ»º¤Î¾å¼Á¤Ê°ìÈÖÃã¤Î¤ß¤òÀÐ±±¤ÇÈÔ¤¤¤¿ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¤ä¡ÈËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¡É¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥ß¥ë¥¯¤Î¥¢¥¤¥¹¤È¤¤¤Á¤´¤ò¾þ¤ë¡£
¢£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹õÅüËõÃã¥é¥Æ¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡Ö¹õÅüËõÃã¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢ÃíÊ¸¸å¤ËÃã¤»¤ó¤ÇÅÀ¤Æ¤ëËõÃã¤È¡¢¹õÅü¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Æ¡£¹õÅü¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ì¾»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²Æì¸©¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¿Æá¹ñÅç¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¸·Áª¡£Í¿Æá¹ñÅç¤Î¹õÅü¤ÏËõÃã¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎËõÃã¥é¥Æ¤Ë¹õÅü¤Î¥³¥¯¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ËõÃã¤È¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£²¹¡¦Îä¤È¤â¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ö½Õ¤òºÌ¤ëËõÃã¥Õ¥§¥¢¡×³µÍ×
¢£¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×(3300±ß)
¢¨ÍèÅ¹Á°Æü18»þ¤Þ¤Ç¤Î´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÆüËÜÃã6¼ï¤«¤é1ÇÕ¤¬Áª¤Ù¤ë¥×¥é¥ó(3800±ß)¤âÍÑ°Õ¡£
¡¦ºù¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿
ºù¤ÎÍ¥¤·¤¤É÷Ì£¤È¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢ËõÃã¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¤è¤¯¹ç¤¦3ÁØ¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤È·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡¢¹õÆ¦¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦¤¤¤Á¤´¤Îºù¤¢¤óÊñ¤ß
¤¤¤Á¤´¤ò´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ºù¤¢¤ó¤ÇÊñ¤ó¤ÇËõÃã¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤Ò¤ÈÉÊ¡£
¡¦ºù¤¢¤ó¤ÈËõÃã¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È
ËõÃã¤ÈÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢ºù¤¢¤ó¤ÎÆóÁØ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ÎÐ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡£
¡¦ºù¥¼¥ê¡¼¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§
ºù¤Î²Ö¤Î±öÄÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Èºù¥¼¥ê¡¼¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¡Ö¼òÃã¥±¡¼¥ ËõÃã¡×¡¢¤¤¤Á¤´¡¢ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¤¿¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¡£
¡¦ºù¤ÈËõÃã¤Î¥¹¥³¡¼¥ó
³°¤Ï¥«¥ê¤Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿ËõÃã¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ë¡¢ºù¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æºù¤Î²Ö¤Î±öÄÒ¤±¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦Ç»Ãã¥¢¥¤¥¹
µþÅÔÉÜ»º°ìÈÖÃã¤Î¤ß¤òÀÐ±±¤ÇÃúÇ«¤ËÈÔ¤¤¤¿¾å¼Á¤ÊËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦ËõÃãÌ£Á¹¤Î¶Ì»Ò¥µ¥ó¥É
ËõÃãÌ£Á¹¤È½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¤ò¡¢Á´Î³Ê´¤Î¥Ñ¥ó¤Ç¶´¤ó¤À¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£
¡¦½ÕÌîºÚ¤ÎÅ·¤×¤é
½Ü¤Î¥¿¥±¥Î¥³¡¢ºÚ¤Î²Ö¡¢¥Õ¥¥Î¥È¥¦¡¢¥¿¥é¤Î²ê¤Ê¤É¤«¤é¡¢3¼ï¤òÄó¶¡¡£ËõÃã±ö¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡¦²ÌÊª
¤¤¤Á¤´¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î2¼ï¡£
¢£¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î½Õ¿§¥Ñ¥Õ¥§(1800±ß)
²¼¤«¤é¡¢ºù¥¼¥ê¡¼¡¢ºùÆ¦Æý¥×¥ê¥ó¡¢¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¡Ö¼òÃã¥±¡¼¥ ËõÃã¡×¡¢Çò¶Ì¡¢ºù¤¢¤ó¡¢¥¯¥ë¥ß¤Î°»¼Ñ(¤Û¤¦¤¸Ãã¹õÌª)¡¢·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¤ª¤³¤·¼ï¡¢¤¤¤Á¤´¡¢ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢ËõÃã¤¢¤é¤ì¡¢Ç»Ãã¥¢¥¤¥¹¡¢ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¡¢¤¤¤Á¤´¤ò½Å¤Í¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡£
¢£ºù¤¢¤ó¤ÈËõÃã¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È(950±ß)
ËõÃã¤ÈÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢ºù¤¢¤ó¤ÎÆóÁØ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ËõÃã¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥ß¥ë¥¯¡¢ÈÔÃã¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î4¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤È·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡¢¹õÆ¦¤òÅº¤¨¤ë¡£
¢£¹õÅüËõÃã¥é¥Æ(²¹¡¦Îä)(750±ß)
ÃíÊ¸¸å¤ËÃã¤»¤ó¤ÇÅÀ¤Æ¤ëËõÃã¤Ë¡¢¹õÅü¤È¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Æ¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎËõÃã¥é¥Æ¤Ë¹õÅü¤Î´Å¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ËõÃã¤È¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï¤È¤è¤¯¹ç¤¦¡£²¹¡¦Îä¤È¤â¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ë²è¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó1899¤ªÃã¤Î¿å¡×¤ÏÆüËÜÃã¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ°û¤à¤ªÃã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃã¤Èµ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë½Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥§¥¢¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ë²è¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡©
¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡¢ËõÃã¤È¤¤¤Á¤´¡¢ºù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë9ÉÊ¤ò¤Ò¤È»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¤ªÅ¹¤Î¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜÃã¤Ë½Ü¤Î¿©ºà¤ò¹ç¤ï¤»¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô(¥æ¡¼¥¶¡¼)¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
ÆüËÜÃã¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó1899¤ªÃã¤Î¿å¡×¤Ç¡¢½ÕËþ³«¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂÍÎ9ÉÊ¤ò¤Ò¤È»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡¢¤¤¤Á¤³゙¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥Õ゚¥ì¡¼¥È
¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡¢ËõÃã¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤ä¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢ÏÂÍÎ9ÉÊ¤ò¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¼òÃã¥±¡¼¥ ËõÃã¡×¤ä¤¤¤Á¤´¡¢¡ÈËõÃã¤¢¤é¤ì¡É¤Ê¤É¡¢·×16¼ï¤Î¿©ºà¤ò¥°¥é¥¹¤Ë½Å¤Í¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î½Õ¿§¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ä¡¢ËõÃã¤ÈÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Èºù¤¢¤ó¤ÎÆóÁØ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Öºù¤¢¤ó¤ÈËõÃã¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¡×¤â¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÊÂ¤Ö¡£
¢£¿·ºî¡Öºù¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¤Îºù¤¢¤óÊñ¤ß¡×¤Ê¤ÉÏÂÍÎ9ÉÊ¤ò¤Ò¤È»®¤Ë
¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢ËõÃã¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÏÂÍÎ9ÉÊ¤ò¤Ò¤È»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢ÎÐ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î½Õ¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¿·ºî¤Î¡Öºù¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡×¡£ºù¤ÎÍ¥¤·¤¤É÷Ì£¤Ë¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÈËõÃã¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¤è¤¯¹ç¤¦¤Ò¤ÈÉÊ¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤¤¤Á¤´¤ò´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ºù¤¢¤ó¤ÇÊñ¤ó¤ÇËõÃã¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¿·ºî¤Î¡ÈÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤ä¡¢¡Èºù¥¼¥ê¡¼¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¡¼¥È¤ËÊÂ¤Ö¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼(±öµ¤¤Î¤¢¤ë·Ú¿©)¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈËõÃãÌ£Á¹¡É¤È½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¡¢ËõÃã±ö¤ÇÌ£¤ï¤¦½Ü¤Î»³ºÚ¤ÎÅ·¤×¤é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÆüËÜÃã6¼ï¤«¤é1ÇÕ¤¬Áª¤Ù¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥é¥ó¡×¤â¡¢ÍèÅ¹Á°Æü18»þ¤Þ¤Ç¤Î´°Á´Í½ÌóÀ©¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ËõÃã¡ß¤¤¤Á¤´¡ßºù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢16¼ï¤Î¿©ºà¤ò½Å¤Í¤¿¥Ñ¥Õ¥§
¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î½Õ¿§¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢16¼ï¤Î¿©ºà¤ò¥°¥é¥¹¤Ë½Å¤Í¤¿¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÂç¿Í¤Î¡ÈÏÂ¥Ñ¥Õ¥§¡É¡£ºù¤Î²Ö¤Î±öÄÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Èºù¥¼¥ê¡¼¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢²¼ÁØ¤«¤éÃæÁØ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Á¤´¤ä¡ÈºùÆ¦Æý¥×¥ê¥ó¡É¡¢¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¡È¼òÃã¥±¡¼¥ ËõÃã¡É¡¢·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡¢Çò¶Ì¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Õ¥§¤Î¾åÁØ¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢µþÅÔ»º¤Î¾å¼Á¤Ê°ìÈÖÃã¤Î¤ß¤òÀÐ±±¤ÇÈÔ¤¤¤¿ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¤ä¡ÈËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¡É¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥ß¥ë¥¯¤Î¥¢¥¤¥¹¤È¤¤¤Á¤´¤ò¾þ¤ë¡£
¢£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹õÅüËõÃã¥é¥Æ¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡Ö¹õÅüËõÃã¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢ÃíÊ¸¸å¤ËÃã¤»¤ó¤ÇÅÀ¤Æ¤ëËõÃã¤È¡¢¹õÅü¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Æ¡£¹õÅü¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ì¾»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²Æì¸©¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¿Æá¹ñÅç¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¸·Áª¡£Í¿Æá¹ñÅç¤Î¹õÅü¤ÏËõÃã¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎËõÃã¥é¥Æ¤Ë¹õÅü¤Î¥³¥¯¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ËõÃã¤È¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£²¹¡¦Îä¤È¤â¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ö½Õ¤òºÌ¤ëËõÃã¥Õ¥§¥¢¡×³µÍ×
¢£¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×(3300±ß)
¢¨ÍèÅ¹Á°Æü18»þ¤Þ¤Ç¤Î´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÆüËÜÃã6¼ï¤«¤é1ÇÕ¤¬Áª¤Ù¤ë¥×¥é¥ó(3800±ß)¤âÍÑ°Õ¡£
¡¦ºù¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿
ºù¤ÎÍ¥¤·¤¤É÷Ì£¤È¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢ËõÃã¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¤è¤¯¹ç¤¦3ÁØ¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤È·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡¢¹õÆ¦¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦¤¤¤Á¤´¤Îºù¤¢¤óÊñ¤ß
¤¤¤Á¤´¤ò´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ºù¤¢¤ó¤ÇÊñ¤ó¤ÇËõÃã¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤Ò¤ÈÉÊ¡£
¡¦ºù¤¢¤ó¤ÈËõÃã¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È
ËõÃã¤ÈÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢ºù¤¢¤ó¤ÎÆóÁØ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ÎÐ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡£
¡¦ºù¥¼¥ê¡¼¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§
ºù¤Î²Ö¤Î±öÄÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Èºù¥¼¥ê¡¼¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¡Ö¼òÃã¥±¡¼¥ ËõÃã¡×¡¢¤¤¤Á¤´¡¢ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¤¿¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¡£
¡¦ºù¤ÈËõÃã¤Î¥¹¥³¡¼¥ó
³°¤Ï¥«¥ê¤Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿ËõÃã¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ë¡¢ºù¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æºù¤Î²Ö¤Î±öÄÒ¤±¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦Ç»Ãã¥¢¥¤¥¹
µþÅÔÉÜ»º°ìÈÖÃã¤Î¤ß¤òÀÐ±±¤ÇÃúÇ«¤ËÈÔ¤¤¤¿¾å¼Á¤ÊËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦ËõÃãÌ£Á¹¤Î¶Ì»Ò¥µ¥ó¥É
ËõÃãÌ£Á¹¤È½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¤ò¡¢Á´Î³Ê´¤Î¥Ñ¥ó¤Ç¶´¤ó¤À¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£
¡¦½ÕÌîºÚ¤ÎÅ·¤×¤é
½Ü¤Î¥¿¥±¥Î¥³¡¢ºÚ¤Î²Ö¡¢¥Õ¥¥Î¥È¥¦¡¢¥¿¥é¤Î²ê¤Ê¤É¤«¤é¡¢3¼ï¤òÄó¶¡¡£ËõÃã±ö¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡¦²ÌÊª
¤¤¤Á¤´¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î2¼ï¡£
¢£¤¤¤Á¤´¤Èºù¤Î½Õ¿§¥Ñ¥Õ¥§(1800±ß)
²¼¤«¤é¡¢ºù¥¼¥ê¡¼¡¢ºùÆ¦Æý¥×¥ê¥ó¡¢¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¡Ö¼òÃã¥±¡¼¥ ËõÃã¡×¡¢Çò¶Ì¡¢ºù¤¢¤ó¡¢¥¯¥ë¥ß¤Î°»¼Ñ(¤Û¤¦¤¸Ãã¹õÌª)¡¢·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¤ª¤³¤·¼ï¡¢¤¤¤Á¤´¡¢ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢ËõÃã¤¢¤é¤ì¡¢Ç»Ãã¥¢¥¤¥¹¡¢ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¡¢¤¤¤Á¤´¤ò½Å¤Í¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡£
¢£ºù¤¢¤ó¤ÈËõÃã¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È(950±ß)
ËõÃã¤ÈÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢ºù¤¢¤ó¤ÎÆóÁØ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ËõÃã¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥ß¥ë¥¯¡¢ÈÔÃã¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î4¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤È·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡¢¹õÆ¦¤òÅº¤¨¤ë¡£
¢£¹õÅüËõÃã¥é¥Æ(²¹¡¦Îä)(750±ß)
ÃíÊ¸¸å¤ËÃã¤»¤ó¤ÇÅÀ¤Æ¤ëËõÃã¤Ë¡¢¹õÅü¤È¥Õ¥©¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Æ¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎËõÃã¥é¥Æ¤Ë¹õÅü¤Î´Å¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ËõÃã¤È¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï¤È¤è¤¯¹ç¤¦¡£²¹¡¦Îä¤È¤â¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ë²è¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó1899¤ªÃã¤Î¿å¡×¤ÏÆüËÜÃã¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ°û¤à¤ªÃã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃã¤Èµ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë½Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥§¥¢¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ë²è¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡©
¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡¢ËõÃã¤È¤¤¤Á¤´¡¢ºù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë9ÉÊ¤ò¤Ò¤È»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Èºù¤ÎËõÃã¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¤ªÅ¹¤Î¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜÃã¤Ë½Ü¤Î¿©ºà¤ò¹ç¤ï¤»¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô(¥æ¡¼¥¶¡¼)¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
ÆüËÜÃã¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó1899¤ªÃã¤Î¿å¡×¤Ç¡¢½ÕËþ³«¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£