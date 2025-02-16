¤Þ¤ë¤ß¥¥Ã¥Á¥ó¤µ¤ó¤Î¡Ö¸üÍÈ¤²¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥°¥é¥¿¥ó¡×¥ì¥·¥Ô¡£1¿ÍÊ¬169±ß¤ÇÇ»¸ü¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¸¤å¤ï¡Á¤ê
ÎáÏÂ¤ÎÀáÌó¿©ºà¤È¤·¤ÆÂçÃíÌÜ¤Î¡Ö¸üÍÈ¤²¡×¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÃ¸Çñ¤ÊÌ£¤Ç¤â¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¤ªÆù¤Ë¤âÎô¤é¤Ê¤¤¿©´¶¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸üÍÈ¤²¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¥°¥é¥¿¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢¿Íµ¤ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤Þ¤ë¤ß¥¥Ã¥Á¥ó¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¿ÍÊ¬169±ß¡ª¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¤¤é¤º¤Î¥°¥é¥¿¥ó
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹ÉÔÍ×¡£Ç»¸ü¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¥Ñ¥ó¤Ë¤â¤´ÈÓ¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ä¥Ê¡ß¤·¤ç¤¦¤æ¡ß¥Þ¥è¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹Âå¤ï¤ê¤Ë
¡ü¸üÍÈ¤²¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥°¥é¥¿¥ó
¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡¦20¡ß12¡ß¹â¤µ5cm¤ÎÂÑÇ®ÍÆ´ï1ÂæÊ¬¡Ë¡Û
¸üÍÈ¤²¡¡4Ëç¡Ê600g¡Ë
¥·¥á¥¸¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê100g¡Ë
¥Ä¥Ê´Ì¡ÊÌýÄÒ¤±¡¦·Ú¤¯´Ì½Á¤ò¤¤ë¡Ë¡¡¾®2´Ì¡Ê140g¡Ë
A¡Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸4¡¡¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¡Ï
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¡40g
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¸üÍÈ¤²¤Ï¤Ò¤È¸ýÂç¤Ë¤Á¤®¤ë¡£¥·¥á¥¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤°¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¡Ê1¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢¥Ä¥Ê¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤Ë¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê1000W¡Ë¤Ç5Ê¬¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¿§¤Å¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¡Î1¿ÍÊ¬414kcal¡¿1¿ÍÊ¬169±ß¡Ê·Ü¥â¥âÆù¤ò»È¤¦¤È359±ß¡Ë¡Ï
¡ü¥Ä¥Ê¡ß¤·¤ç¤¦¤æ¡ß¥Þ¥è¤ò¤«¤é¤á¤ë
¥Ä¥Ê¡ß¤·¤ç¤¦¤æ¡ß¥Þ¥è¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹Âå¤ï¤ê¡£¸üÍÈ¤²¤Ë¤è¤¯¤«¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÜÆù¤Ë¾¡¤ë¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Ë¡£
¢¨ ºàÎÁÈñ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1¿ÍÊ¬¤Ç¤ª¤â¤ÊºàÎÁ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£±ö¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Ê¤É¤Î´ðËÜÄ´Ì£ÎÁ¤ä¡¢¾®ÇþÊ´¤Ê¤É¤ÎÊ´Îà¡¢Ìý»éÎà¡¢ÊÆ¤ä´¥Êª¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯ÉÊ¤Ï²Á³Ê¤Ë´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó
¢¨ ¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¢¨ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤Ï600W¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Î¾ì¹ç¤Ï1.2ÇÜ¡¢700W¤Î¾ì¹ç¤Ï0.8ÇÜ¤òÌÜ°Â¤Ë²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤ÎÀâÌÀ½ñ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¹â²¹¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¤Î»®¤ä¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ±ÕÂÎ¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æº®¤¼¤ë¤È¤¤Ë¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³Ê¨Æ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆÍÊ¨¸½¾Ý¡Ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¸ý¤Î¹¤¤ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢ÁÆÇ®¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤