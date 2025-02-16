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A glass half full of money: Dispositional optimism and wealth accumulation across the income spectrum.
Optimism motivates people to save for future despite present challenges, study suggests
https://phys.org/news/2025-01-optimism-people-future.html
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