「楽観主義的な性格」と聞くと、未来のことを深く真剣に考えることなく、将来に向けた貯金や投資をしないようなイメージを抱いている人もいるかもしれません。しかし、アメリカのコロラド大学ボルダー校の研究者らが行った調査では、実のところ楽観主義者はより多くの貯蓄を持っていることが判明しました。A glass half full of money: Dispositional optimism and wealth accumulation across the income spectrum.

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpspp0000530Optimism motivates people to save for future despite present challenges, study suggestshttps://phys.org/news/2025-01-optimism-people-future.htmlコロラド大学ボルダー校で金融上の意思決定について研究するジョー・グラッドストーン助教らの研究チームは、将来について肯定的な期待を抱く「気質的楽観主義」が経済的決定に及ぼす影響を調べるため、アメリカ・イギリス・ヨーロッパの14カ国で行われた8件の大規模調査のデータを分析しました。8つの調査には合計14万人以上が参加し、被験者の楽観主義の程度は「私は自分の将来に楽観的です」「全体的に見ると、私は悪いことよりもいいことが起きると期待しています」「先行きが不確実な場合、通常は最善の結果を期待します」などの文言に、どれほど同意するのかで評価されました。また、被験者は収入や貯蓄、場合によっては総資産を報告するように求められたとのこと。研究チームは、すべての調査結果を通じてより楽観的な被験者の方が、平均してより多くの貯蓄をもっていることを発見しました。たとえば、楽観主義のスコアが標準偏差で「1」高くなることは、貯蓄残高の中央値が8000ドル(約122万円)の家計で貯蓄額が1352ドル(約20万6000円)増加することと相関していたと報告されています。楽観主義と貯蓄額の関係は、年齢・性別・パートナーの有無・親の状況・子どもの頃の社会経済的地位・健康状態・雇用状況・ビッグファイブ性格特性(開放性・誠実性・外向性・協調性・神経症傾向)など、貯蓄や楽観主義に影響するその他の要因を考慮した場合でもみられました。グラッドストーン氏は、「これらの変数を調整した後の楽観主義の効果は、以前の研究で誠実性について発見されたものと同程度でした。誠実性は経済的な結果にプラスの影響を与えると広く認識されています。また、楽観主義は金融リテラシーやリスク許容度よりも、貯蓄行動にやや強い影響を与えるようです」とコメントしています。さらに研究チームは、楽観主義な方が貯蓄額が多いという関連性は、低所得の人々で最も強いことを発見しました。これは、所得水準が高いほど住宅ローンの支払いや退職金の積み立てなど、自動的に貯蓄につながる方法が増えるからではないかと推測されています。グラッドストーン氏は、「毎月の給料を使い切るような生活をしている人にとって、貯蓄は無駄に感じられるかもしれません。しかし、楽観的な見通しは現在の課題にかかわらず、お金を確保しておく動機を提供するのかもしれません」と述べました。心理学系メディアのPsyPostは、「この研究は、特に経済的に脆弱(ぜいじゃく)な人々の貯蓄率を高めることを目的とした金融教育プログラムや政策に影響を与えます。研究者によると、従来の金融リテラシートレーニングに楽観主義を築く手法を取り入れることが、強力な組み合わせだと証明される可能性があるとのことです」と述べています。グラッドストーン氏は、「結局のところ、将来への希望に満ちた考え方とお金を賢く管理するスキルの組み合わせが、より多くの人々が経済的安定を築くための鍵になるのでしょう」とコメントしました。