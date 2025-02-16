½Õ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤òÀè¼è¤ê¡ª¡ÚBEAMS¡Û¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºÇ½Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç³ð¤¨¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤³¤Ê¤ì¥¹¥¿¥¤¥ë
ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤½Õ¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¡ª ¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©ftn¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë2025Ç¯½Õ¤Î¿·ºî¥¢¥¦¥¿ー & ¥°¥Ã¥º¤ò¥ê¥µー¥ÁÃæ¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëBEAMS¤ÎºÇ½Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³ð¤¦¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤³¤Ê¤ì¥È¥ì¥ó¥Á
¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥êー¥ÖÉ÷ ¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¡ÒAK+1¡Ó\46,200
¥â¥Ç¥ë¤Î°¡´õ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒAK+1¡Ó¤Îº£µ¨¤Î¥àー¥É¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥êー¥ÖÉ÷¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥àー¥É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¸ü¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¤â½Å¤ÍÃå¤Ç¤¤ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À´¨¤µ¤Î»Ä¤ë»þ´ü¤«¤é½ÕÀè¤Þ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ë¥à¤È¥íー¥Õ¥¡ー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤µ¤é¤ê¤È±©¿¥¤ê¡¢¼ó¸µ¤Ë¥¹¥«ー¥Õ¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥Ã¥¯¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
1Ãå¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¡ªº£¤«¤é½ÕÀè¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ëËüÇ½¥¢¥¦¥¿ー
Demi-Luxe BEAMS Barbour / ÊÌÃí EXMOOR ¥³ー¥È \60,500
¡ÒBarbour¡Ó¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖEXMOOR¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖBEDALE¡×¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÒDemi-Luxe BEAMS¡Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÌÃí¥³ー¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
É¨¾æ¥ì¥ó¥°¥¹¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥«ー¥È¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ùû¿åÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Å·¸õ¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤½ÕÀè¤Ë¤âµ¤¤Ë¤»¤ºÃå²ó¤»¤ë¡¢1Ãå¤¢¤ì¤ÐÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎËüÇ½¥¢¥¦¥¿ー¤Ç¤¹¡£
Demi-Luxe BEAMS Barbour / ÊÌÃí EXMOOR ¥³ー¥È \60,500
Â¸µ¤«¤é¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥íー¥Õ¥¡ー
¥¹¥¨ー¥É ¥íー¥Õ¥¡ー¡ÒG.H.BASS ¡ß BEAMS BOY¡Ó\34,100
¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡ÒG.H.BASS¡Ó¤ÎÄêÈÖ¥Ú¥Ëー¥íー¥Õ¥¡ー¤¬³°¤»¤Ê¤¤¡£¡ÒBEAMS BOY¡Ó¤¬ÊÌÃí¤·¤¿¤³¤Î¥íー¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÅ¸³«¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¨ー¥ÉÁÇºà¤Î¥«¥éー¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÈÆ±¿§¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ä¥À¥Ö¥ë¥Íー¥àÆþ¤ê¤Î¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Ç¥Ë¥à¤ËT¥·¥ã¥Ä¤Î¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¡¢¡ÒBEAMS BOY¡Ó¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¥Þ¥ê¥ó¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÁÇÂ¤ÇÍú¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹