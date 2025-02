Creepy Nuts¤¬2¶Ê¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ªº£ÃíÌÜ¤Î²Î»ì¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÏÝ¯ºä46¤Î¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¤¬¼ó°Ì¤Ëµ±¤¯

歌詞検索サービス「歌ネット」が、2月13日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、櫻坂46の「UDAGAWA GENERATION」が輝いた。2025年2月19日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、二期生・森田ひかるがセンターを務める。さらに8位には、同作収録のBACKSメンバーによる楽曲「Nothing special」もランクイン。「Nothing special」は、三期生・中嶋優月が初のBACKSセンターを務める。MVは、羽のようにも見える衣装をまといながら雪が降る中での力強く優美なダンスシーンやメンバーそれぞれの揺るがない表情が印象的な映像となっている。

2位には、青山新の「身勝手な女」がランクイン。2025年2月19日にリリースされるニューシングルのタイトル曲。デビュー6年目、成長した表現力で挑むブルース歌謡の世界。女心にひそむ「わがまま」や「つよがり」を可憐に描いた麻こよみ会心の抒情詩が印象的な1曲である。歌には<別れて一年 あの人を 忘れたつもりで いた私 悔しいけれど あゝ 今も…>といった想いが綴られている。

5位には、=LOVEの「とくべチュ、して」が初登場。2025年2月26日にリリースされる両A面シングルのタイトル曲だ。<「I love you」じゃ足りない 一番 大事がいい 君が作るオリジナルの 特別、チューして。>というフレーズが綴られた、激甘束縛ラブソングに仕上がっている。MVのダンスシーンでは、胸元のあたりに大きなハートが施された真っ赤な衣装に身を包んだメンバーが、赤を基調としたモチーフが連なる真っ赤な空間でキュートに踊る姿が印象的だ。

6位には、miletの「I still」がランクイン。2025年2月26日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、自身が映画初出演でヒロインを務める映画『知らないカノジョ』主題歌として書き下ろされた。先日、MVも公開。映画同様、三木監督により手掛けられた映像は、広大な砂浜、大きな月、本などをモチーフに神秘的な世界を映し、大切な人を想う温かい気持ちが朝も夜も流れていく姿を描いた映像作品となっている。

7位と9位には、Creepy Nutsの「はらぺこあおむし」と「ちゅだい」が初登場。いずれも2025年3月12日にCDリリースされるニューアルバム『LEGION』収録曲だ。アルバムは2月5日にデジタルリリースがスタートしている。名作絵本と同タイトルの「はらぺこあおむし」は<おかわり無料のキャベツ盛りforever とっぽいはらぺこあおむしだった俺ら>と幕を開ける。あの<絵本>がどのように登場するかにもぜひ注目して歌詞を楽しんでいただきたい。

【2025年2月13日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 UDAGAWA GENERATION/櫻坂462位 身勝手な女/青山新3位 Puppets Can’t Control You/ONE OK ROCK4位 .ENDRECHERI. Brother/.ENDRECHERI.5位 とくべチュ、して/=LOVE6位 I still/milet7位 はらぺこあおむし/Creepy Nuts8位 Nothing special/櫻坂469位 ちゅだい/Creepy Nuts10位 B.A.D(Breaking All Destinations) /THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE