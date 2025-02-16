ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¢16Æü½Ð±é¤Î·à¾ì¸ø±é¤òµÙ±é
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤¬¡¢º£Æü16Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿·à¾ì¤Ø¤Î½Ð±é¤òµÙ±é¤¹¤ë¡£15Æü¡¢³Æ·à¾ì¤ÎSNSÅù¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¢¡È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÅÒÇî¡ÉÇ§¤á¡¢¼Õºá
Æ±¥³¥ó¥Ó¤Ï15Æü¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÒÇî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óµÙ±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç¤Î¡ÖÄ¶¤è¤·¤â¤È¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡×¤Î3¸ø±é¤È¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¤Î¡Ö¤¤¤½¤Ù¤Î¥²¡¼¥à¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î3¸ø±é¡£
Âå±é¤Ï¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¤ª¾Ð¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤é¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ